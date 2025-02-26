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砂石車正面猛撞機車！夫妻噴飛30公尺「1死1傷」　驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區月眉路2月19日下午發生重大車禍，一輛砂石車撞上左轉的雙載機車，造成機車黃姓夫妻1死1傷慘劇，中壢警方獲報，一輛砂石車行經中壢區月眉路與月桃路口處時，不慎撞上欲左轉的機車，造成機車騎士黃姓男子與黃姓妻子被撞飛，其中黃男送醫後仍因傷重不治，後載的黃女則有多處擦挫傷勢，肇事的砂石車簡姓駕駛，酒測值為零，肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市中壢區月眉路2月19日下午發生砂石車撞上左轉機車雙載，警方在事故現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區月眉路2月19日下午發生砂石車撞上左轉機車雙載，警方在事故現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，2月19日下午2時許接獲通報，中壢區月眉路、月桃路口處發生交通事故發生，交通分隊到場處理時發現57歲簡姓男子駕駛砂石車沿月眉路往大園方向直行，與對向欲左轉月桃路的機車雙載發生對撞事故，機車50歲黃姓男子與後載50歲黃姓妻子被撞飛，現場一片凌亂，其中黃男送醫急救後仍傷重不治，後座50歲乘客黃女則有多處擦挫傷。

▲桃園市中壢區月眉路2月19日下午發生砂石車撞上左轉機車雙載，警方到場處理，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區月眉路2月19日下午發生砂石車撞上左轉機車雙載，警方到場處理，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，機車雙載為夫妻關係，肇事的砂石車駕駛簡姓男子酒測值為零，至於肇事原因仍待釐清，警方將砂石車駕駛簡男依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，中壢區月桃路拓寬後，常有用路人不自覺超速，導致發生多起嚴重交通事故，警方將持續加強該路段執法，提醒駕駛人行經該路口務必減速慢行，並注意前方車況，以確保自身與他人安全。

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