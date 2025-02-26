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易寶宏服外役監疑涉行賄　母易淑寬等4人列貪汙被告均無保請回

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署昨（25）日指揮廉政署搜索資深藝人易淑寬與台北監獄，針對易淑寬獨子易寶宏涉夜店殺警案於2019年6月入監服刑、2022年3月竟獲准調台東武陵外役監，外界懷疑北監審核外役監遴選涉及不法，檢廉昨天同步搜索、約談易淑寬及北監經手承辦科員4人，晚間經桃檢檢察官列貪汙罪被告複訊後，均獲無保請回。

▲桃園地檢署昨天指揮廉政署發動搜索，針對資深藝人易淑寬與北監承辦人員約談，其中易淑寬於昨晚以被告身分被廉政署人員帶至桃檢接受複訊。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署昨天指揮廉政署發動搜索，針對資深藝人易淑寬與北監承辦人員約談，易於昨晚被廉政署人員帶至桃檢複訊。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署昨天指揮廉政署搜索約談易淑寬與北監承辦人員共4人，昨晚7時30分起將易淑寬等人移送桃檢複訊，檢察官依序針對被告易淑寬與北監承辦科員等人進行複訊，易淑寬在律師陪同下接受複訊，於晚間11時20分許獲無保請回；同案承辦審核北監科員則在易淑寬離去後送抵桃檢，檢方經複訊後於今晨1時20分同獲無保請回。

▲桃園地檢署昨晚依貪汙被告複訊易淑寬，晚間11時許赴訊結束後由律師陪同下快步離開桃檢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲易淑寬晚間11時20分許複訊結束後，由律師陪同下快步離開桃檢。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德今天凌晨說明檢方偵辦過程，肅貪組檢察官指揮法務部廉政署偵辦台北監獄辦理外役監受刑人遴選審查作業案，本署指揮廉政署偵辦台北監獄辦理外役監遴選審查作業涉嫌貪污治罪條例一案，經約談被告4人（含易姓被告及北監人員3人）及證人3人，搜索被告4人住處4處、被告4人經檢察官複訊後均無保請回。至於後續偵辦則需視有無新事證再進行偵辦。

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