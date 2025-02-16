1／3學生是退休人士！中央大學歷史碩專班滿招　李騰芳後代也來讀

▲中央大學歷史系碩士專班受到退休人士青睞。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

少子化導致部分大學招生不佳，但仍有不少公私立大學碩士在職專班受到退休人士喜愛。中央大學歷史所碩士在職專班高達三分之一學生是退休人士，甚至有72歲。中大歷史所指出，很多學生過去在理工領域工作，因工作關係而放棄歷史，退休後不用為生計擔心，為了興趣而選讀歷史所，還有桃園望族李騰芳後代，為了幫家族寫歷史而就讀。

中央大學歷史所長皮國立表示，碩士專班招生已有20幾年歷史，每年招收15名學生，幾乎每屆都滿招，過去大都是高中職老師為了拿碩士學位而來進修，後來因為多數高中職教師都擁有碩士學位，最近幾年錄取的學生，退休人士占比逐年提高，目前約有三分之一學生是已退休人士，三分之二學生是還有工作，考入歷史所進修。

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皮國立進一步說明，已經退休的人士會想念歷史所，絕大多數是因為興趣，這些人在年輕時，因為工作或家庭要求，覺得念歷史沒出路，而被迫念理工科，現在退休了或工作穩定後，不用再為生計擔心，所以就毅然報考歷史所，像是有一位銀行業的高階主管，已年過70歲，因為對歷史有興趣，退休後報考歷史所，每次都穿著西裝、拿著公事包來上課，嚴謹的態度讓他印象深刻。

▲李騰芳後代為了幫整個家族寫歷史，而就讀中大歷史系碩專班。圖為李騰芳古宅。（圖／桃園文化局提供）

除了興趣，皮國立表示，來念碩專班的學生也有不同的原因，像是一位學生是桃園望族李騰芳的後代，他為了幫整個家族寫歷史，所以來念碩專班，彷彿背負著家族的使命，還有一位學生是台北市至善堂董事長，為了將老宅都更並成立文史館，所以來念碩專班，要學一些史學方法，以便好好研究、書寫先人的歷史。

皮國立分析，碩士專班會受到退休人士歡迎，主要還是學生有興趣，很多人都是年輕時無法念歷史系所，現在念歷史則是為了圓當年的夢，加上歷史是一門較容易入門的學科，幾乎所有人都可以來念，政府也開始逐步推動樂齡學習，鼓勵各公私立大專校院開設相關課程，許多退休人士不希望自己老化太快，想透過不斷學習來讓心靈常保健康，故促成碩士專班日漸受到這些中高齡長者的歡迎，未來也將在高齡化社會中，持續扮演樂齡學習的重要學習管道。