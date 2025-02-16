　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1／3學生是退休人士！中央大學歷史碩專班滿招　李騰芳後代也來讀

▲▼中央大學。（圖／中央大學提供）

▲中央大學歷史系碩士專班受到退休人士青睞。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

少子化導致部分大學招生不佳，但仍有不少公私立大學碩士在職專班受到退休人士喜愛。中央大學歷史所碩士在職專班高達三分之一學生是退休人士，甚至有72歲。中大歷史所指出，很多學生過去在理工領域工作，因工作關係而放棄歷史，退休後不用為生計擔心，為了興趣而選讀歷史所，還有桃園望族李騰芳後代，為了幫家族寫歷史而就讀。

中央大學歷史所長皮國立表示，碩士專班招生已有20幾年歷史，每年招收15名學生，幾乎每屆都滿招，過去大都是高中職老師為了拿碩士學位而來進修，後來因為多數高中職教師都擁有碩士學位，最近幾年錄取的學生，退休人士占比逐年提高，目前約有三分之一學生是已退休人士，三分之二學生是還有工作，考入歷史所進修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

皮國立進一步說明，已經退休的人士會想念歷史所，絕大多數是因為興趣，這些人在年輕時，因為工作或家庭要求，覺得念歷史沒出路，而被迫念理工科，現在退休了或工作穩定後，不用再為生計擔心，所以就毅然報考歷史所，像是有一位銀行業的高階主管，已年過70歲，因為對歷史有興趣，退休後報考歷史所，每次都穿著西裝、拿著公事包來上課，嚴謹的態度讓他印象深刻。

▲▼桃園市大溪區李騰芳古宅。（圖／桃園文化局提供）

▲李騰芳後代為了幫整個家族寫歷史，而就讀中大歷史系碩專班。圖為李騰芳古宅。（圖／桃園文化局提供）

除了興趣，皮國立表示，來念碩專班的學生也有不同的原因，像是一位學生是桃園望族李騰芳的後代，他為了幫整個家族寫歷史，所以來念碩專班，彷彿背負著家族的使命，還有一位學生是台北市至善堂董事長，為了將老宅都更並成立文史館，所以來念碩專班，要學一些史學方法，以便好好研究、書寫先人的歷史。

皮國立分析，碩士專班會受到退休人士歡迎，主要還是學生有興趣，很多人都是年輕時無法念歷史系所，現在念歷史則是為了圓當年的夢，加上歷史是一門較容易入門的學科，幾乎所有人都可以來念，政府也開始逐步推動樂齡學習，鼓勵各公私立大專校院開設相關課程，許多退休人士不希望自己老化太快，想透過不斷學習來讓心靈常保健康，故促成碩士專班日漸受到這些中高齡長者的歡迎，未來也將在高齡化社會中，持續扮演樂齡學習的重要學習管道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
孟耿如神隱10個月！　首露臉
台中氣爆波及澳門特警！　陸委會：符規准許來台
快訊／嘉義「2部遊覽車追撞」！　至少20人受傷
大學少25萬人！　碩專班靠「吳寶村條款」突圍
賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算
30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門大霧6航班停飛！能見度僅600公尺　400旅客滯留機場

台灣燈會交通癱瘓民怨炸裂　沈慧虹：規畫再周全活動開始才是考驗

1／3學生是退休人士！中央大學歷史碩專班滿招　李騰芳後代也來讀

大學少25萬人！碩專班靠「吳寶村條款」突圍　專家曝搶手3大關鍵

嫖客「暈船」愛上淒慘身世越南妹　被狂打臉：兄弟都是套路啊

連3天恐跌破10℃　下波「更濕冷」

今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

想增加收入卻「不敢跨出第一步」！財商夫妻檔「5步驟找賺錢藍圖」

哨兵模式拍妹子裙底！他笑喊「為什麼買特斯拉」被罵翻：變態噁男

國小課輔師「2個月領嘸薪」被欠過年！新北教育局道歉：將檢討

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

金門大霧6航班停飛！能見度僅600公尺　400旅客滯留機場

台灣燈會交通癱瘓民怨炸裂　沈慧虹：規畫再周全活動開始才是考驗

1／3學生是退休人士！中央大學歷史碩專班滿招　李騰芳後代也來讀

大學少25萬人！碩專班靠「吳寶村條款」突圍　專家曝搶手3大關鍵

嫖客「暈船」愛上淒慘身世越南妹　被狂打臉：兄弟都是套路啊

連3天恐跌破10℃　下波「更濕冷」

今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

想增加收入卻「不敢跨出第一步」！財商夫妻檔「5步驟找賺錢藍圖」

哨兵模式拍妹子裙底！他笑喊「為什麼買特斯拉」被罵翻：變態噁男

國小課輔師「2個月領嘸薪」被欠過年！新北教育局道歉：將檢討

9000名美國稅務員挫咧等！川普政府計劃裁員　馬斯克執行中

孟耿如神隱10個月「首露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

金門大霧6航班停飛！能見度僅600公尺　400旅客滯留機場

台灣燈會交通癱瘓民怨炸裂　沈慧虹：規畫再周全活動開始才是考驗

40歲以上發生率高！醫揭「泌尿道結石」4大常見原因

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

台中氣爆波及澳門特警　陸委會：符規准許來台

桃園各基層農會改選　復興區投票率84.75%最高

不節食、不運動「7天冬斷食法」！照著菜單吃就能瘦5公斤

朝聖者擠爆月台！　印度新德里車站「大規模踩踏」釀15死

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

生活熱門新聞

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

連3天恐跌破10℃　下波「更濕冷」

2025年「4生肖」小心遇劫！命理師曝解方：可擋煞化吉

台灣燈會人潮爆滿！公路局緊急聯繫客運

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

透露月薪！頂大工程師男友「突提分」她錯愕

嫖客「暈船」愛上淒慘身世越南妹　被狂打臉：兄弟都是套路啊

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名

國小課輔師2個月領嘸薪！新北教育局道歉

Sean跟陳老師拆夥！他回擊：可笑至極

更多熱門

相關新聞

大學少25萬人！碩專班靠「吳寶村條款」突圍　專家曝搶手3大關鍵

大學少25萬人！碩專班靠「吳寶村條款」突圍　專家曝搶手3大關鍵

少子化導致國內大專校院學生數逐年下滑，過去10年減少25.4萬人。被視為大學小金庫的碩士在職專班，雖受影響但不明顯，平均註冊率維持8成以上，一般大學碩專班更接近9成，不少碩專班更是滿招。專家分析，會念碩專班者年紀較大，求學動機較強，尚未受少子化影響，且有「吳寶春條款（免大學學歷）」，都是碩專班招生亮眼原因。

中央大學新行政團隊　以培育人才為首要

中央大學新行政團隊　以培育人才為首要

中央大學投資台積電股票「獲利破5成」　教長：台大要多學習

中央大學投資台積電股票「獲利破5成」　教長：台大要多學習

中央大學輻射探測儀發射成功！首次脫離地球軌道　挑戰登月任務

中央大學輻射探測儀發射成功！首次脫離地球軌道　挑戰登月任務

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

關鍵字：

碩士在職專班中央大學歷史所李騰芳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

Rain高雄默哀10秒大S　不捨具俊曄喪妻

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

《月薪嬌妻》山賀琴子宣布離婚！

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

設計師服務一半脫褲子！女客後頸熱熱的嚇壞

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

怪手司機囚禁KTV女員工！不舉性侵未遂

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面