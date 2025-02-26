桃園青埔工地灌漿爆模！害24車被「水泥包膜」　市府開罰建商9萬

▲桃園市青埔地區某工地昨天進行灌漿時因爆模導致大量混泥土溢出，導致下方停車場24輛汽車受害成為另類「水泥車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市青埔地區一處興建中工地昨（25）日進行混凝土灌漿時發生爆模意外，導致大量混凝土溢出，導致下方停車場24輛停放汽車成為水泥車，甚至玻璃被砸破事故。桃園市政府建築管理處今（26）日會同勞動檢查處進行聯合稽查，認為建商確有疏失，依《建築法》裁處監造、承造人9萬元罰鍰。

▲桃園市青埔地區某工地昨天進行灌漿時因爆模導致大量混泥土溢出，導致停車場24輛汽車受害，建商緊急派員清洗車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府建管處指出，根據稽查人員勘查顯示，事故工地在頂樓裝飾柱灌漿施工過程中，疑因模板支撐系統強度不足，無法承受新灌注混凝土壓力，導致模板在灌漿時發生爆模意外，混凝土向外傾瀉溢出，波及工地外停車場停放車輛，經統計共有24輛之多，市府除要求工地應進行現場清理緊急處置外，必須積極與車主協商相關賠償事宜。

建管處表示，建商昨天已立即協助受害車主完成車輛清洗作業，另外，現場模板已經緊急修復完成，稽查人員已要求工地未來務必在灌漿前加強檢查，確認不會再發生類似事件。

▲針對桃園市青埔地區某工地昨天進行灌漿時因爆模導致大量混泥土爆棚事故，市府建管處與勞動檢查處人員今天趕抵現場稽查。（圖／市府建管處提供）

建管處長莊敬權強調，此類施工意外對公共安全影響甚鉅，籲請各建築工地應確實落實工程施工安全自主檢查，尤其在混凝土灌漿等高風險作業前，必須仔細檢視支撐系統強度是否足夠。建管處提醒，若發現工地有任何安全疑慮，可透過「1999」市民專線通報，市府將立即派員到場處理，以維護市民生命財產安全。