曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

▲沈君山校長（左）與聯電董事長曹興誠對奕（右）。（圖／翻攝臉書／國立清華大學圖書館）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠遭國民黨立委翁曉玲爆料30年前曾要捐款清大1500萬，最後卻未實踐，清大也聲稱未收到捐款；曹興誠則回應，已經將支票交給時任校長沈君山，爭議陷入羅生門。對此，媒體人林宏文曝光前聯電總經理吳宏仁談論此爭議的臉書貼文，吳宏仁表示，大家還看不懂？捐款是聯電，若說是還賭債，不就有賭博行為是刑事犯，現在清大總務只查當時的曹興誠捐款，當然查不到。

媒體人林宏文今（26日）發文轉載，有關曹興誠先生與清大捐款的事情，大家吵了好久，以下是前聯電總經理吳宏仁先生的臉書貼文。

吳宏仁表示，為何矢板查出來，大家還看不懂？捐款是聯電，聯電清大校友多，捐款合情合理，若說是還賭債，不就有賭博行為是刑事犯，現在清大總務只查當時的曹興誠捐款，當然查不到，

仔細看是合作項目，這也非捐款，而是清大須要有研究計劃與目標。

吳宏仁強調，如果曹興誠真因賭輸捐款，有沒有賭博行為？沈君山是學術大佬，哪管這種細事，當然追著要，1500萬當年對曹董或聯電均非小錢，就用合作計劃處理，沈大教授能夠接受，聯電也運用研究成果不是解決一件事？

▼媒體人林宏文轉載前聯電總經理吳宏仁臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／林宏文 ）