翁曉玲緊咬清大1500萬捐款　曹興誠轟中共手段：蒐證完將告上法院

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠遭國民黨立委翁曉玲爆料30年前曾要捐款清大1500萬，最後卻未實踐，清大也聲稱未收到捐款；曹興誠則回應，已經將支票交給時任校長沈君山，爭議陷入羅生門。對此，曹興誠今（26日）再度表示，這是中共地下黨員在移轉焦點，大家不要中計，自從他擔任罷免領銜人，一些充滿爭議的人，群起對他造謠，目的就在誹謗，他會默默蒐證，等蒐證完畢，一狀告上法院即可。

曹興誠表示，自從自己出面擔任領銜人，在北市第七選區發動罷免徐巧芯以來，一些本身充滿爭議的人，包括蔡正元，徐巧芯、謝寒冰、翁曉玲等等，群起對他謾罵、造謠、抹黃、甚至近三十年前的往事，都可以挖出來，竄改歷史，這跟變造相片，手法一致，目的就在誹謗。

曹興誠表示，他們玩這些低級違法的把戲，就是想轉移焦點，分散大家的注意，希望大家無視藍白立委通敵叛國的罪行。所以他會對這些誹謗汙衊，將默默蒐證，而不公開作任何回應，例如翁曉玲要出乖露醜，就由她去表演，自己不會陪她作秀，等蒐證完畢，一狀告上法院即可。

曹興誠說，自己也建議其他罷團領銜人，不要理會藍白的各種奧步，那些誹謗中傷的花樣，只要見怪不怪 ，其怪自敗。

曹興誠再說，孫子兵法「始計篇」中提到「將有五危，必死可殺，必生可虜，忿速可侮，廉潔可辱，愛民可煩」。它的意思是，領兵打仗，應該專注於求勝，不要被敵人影響情緒，要既不冒進，也不膽怯，受到怎樣的羞辱都一笑置之，也不為瑣事煩心，這樣敵人就無機可乘，心情泰然自若，笑看敵人耍寶，是這個時候需要的修養。

接著，曹興誠提到，大家別忘了，這次大罷免，主要目標是傅崐萁，傅在廣州暨南大學受訓拿到博士學位，而暨南大學為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校，換句話說，傅是經過中共統戰部培訓的地下黨員。所謂中共地下黨員，就是聽命於中共，而隱匿其黨員身分者；傅崐萁即屬此類，而聽命於傅崐萁的，如徐巧芯、王鴻薇、羅智強等，當然也已經加入了中共地下黨員的行列。

曹興誠認為，目前大家關心的焦點，該問的問題，是傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇等17名藍白立委，去年4月跑去北京朝拜時，接受了王滬寧和宋濤的什麼指示？最近去香港，有無密會中共國安部官員？有無再接受指示，進一步顛覆台灣？

曹興誠直言，這次的大罷免，就是要斬斷這些中共地下黨員在國會的間諜行動，大家要以防疫的精神，全面動員，務必將這些病毒消除殆盡，全部罷免，才能維護台灣的民主自由和安全。

最後，曹興誠強調，至於各選區罷團的領銜人，請不要擔心中共地下黨員的抹黑抹黃，選民智商夠高，知道這些都是中共的鬥爭手段，不會受到影響而分裂，反而會同仇敵慨，更加團結，大罷免必勝必成！

▼國民黨立委翁曉玲緊咬曹興誠承諾清大1500萬的捐款。（圖／記者屠惠剛攝）