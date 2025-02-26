春暖花開植樹時節　花蓮縣獅子會贈千株花苗美化公園

▲▼花蓮縣第一獅子會捐贈1000株太陽鳳仙花。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣第一獅子會26日於獅子百年紀念公園舉辦花苗致贈儀式，捐贈1000株太陽鳳仙花，協助花蓮市公所綠化環境、美化景觀，在眾人的見證下，鳳仙花種植於該紀念公園。魏嘉彥市長表示，很謝謝第一獅子會的善心，捐贈千株花苗，與公所團隊一同打造優質的公園，讓花蓮的市容更加怡人。

花苗致贈儀式中，市長魏嘉彥、花蓮縣第一獅子會會長謝富雄及多位獅友到場支持，眾人一同見證千株鳳仙花的種植，希望透過鳳仙花點綴百年公園，讓公園的休閒環境更有活力，提供民眾更優質的休閒空間。

花蓮市長魏嘉彥感謝第一獅子會的熱心公益，與花蓮市公所一同綠化市區公園。他表示，公所團隊非常注重市容發展，期望打造優良的城市環境。謝謝第一獅子會捐贈的鳳仙花，伴隨花期的綻放，讓大家能在運動與休憩時感受公園的活潑多彩，期盼未來與更多團體合作，共同推動城市綠美化，創造永續宜居的花蓮。

▲▼鳳仙花種植於獅子百年紀念公園，與公所團隊一同打造優質的公園。

謝富雄會長表示，感謝公所長期維護百年獅子公園的環境，除了提供市民優質的休閒空間外，也非常重視自然美麗的綠色生活環境，第一獅子會希望透過捐贈種植鳳仙花，進一步提升花蓮市的景觀美感，期盼一同與魏市長達成綠化城市的目標。

太陽鳳仙花常見於花園中作為觀賞植物。它的原產地是南美洲，特別是秘魯、智利等地。這種植物以其鮮艷的花朵而著名，花朵顏色從鮮紅、橙色、黃色到粉紅色不等。太陽鳳仙花的花瓣大且呈漏斗形，葉片為圓形，常呈綠色或帶有些微紫色。此外，它還是一種有益的觀賞植物，能吸引蜜蜂和蝴蝶，有助於花園中的生態平衡。