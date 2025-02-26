黃國昌賀中華隊晉級遭酸　民眾黨：刪凍體育署預算「沒影響球員」

記者袁茵／台北報導

中華隊昨（25日）以6比3擊敗西班牙，搶下2026WBC門票，許多政治人物紛紛發文恭喜，而民眾黨主席黃國昌也於臉書發文，結果卻遭網友留言痛批，藍白刪體育署預算還敢看棒球。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，部分網友被綠側翼帶風向，在野黨刪減、凍結體育署預算，都沒影響到球員，旅費是針對官員出國經費，而情蒐經費是由運動發展基金補助。

▲民眾黨主席黃國昌發文恭喜中華隊晉級WBC，結果遭青鳥出征，使小草急著號召更多人反擊，讓黃臉書成為新戰場，留言數破萬。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌昨（25日）在臉書PO文表示，「相信台灣！WBC 我們來啦～～～～」並放上中華隊獲勝的照片。但剛開始發文沒多久，底下充斥青鳥狂嗆「蹭什麼？太離譜了真的太離譜了」、「蹭好蹭滿」、「政客不要來好嗎？」、「刪預算的！不用來蹭」，使小草也在各大群組號召人力回嗆青鳥，導致黃國昌臉書成為筆戰戰場，至今已破萬留言。

民眾黨今（26日）舉辦中央委員會轉述記者會，針對黃國昌發文恭喜中華隊晉級，結果底下充斥網友酸「藍白刪預算還敢看棒球」等言論？吳怡萱表示，部分網友想法被民進黨側翼帶風向，這件事情要先做澄清。

吳怡萱指出，謝謝在棒球、體育領域發光發熱的球員為台灣爭光，民眾黨當然要為他們加油，「我們也是台灣一份子，我們也感到榮耀。」但不能接受看棒球同時出現政治口水，希望政治口水、造謠可以遠離棒球，還給台灣體育比較乾淨的空間。

吳怡萱提到，體育署今年編列預算史上新高，在野黨不管是刪減、凍結預算，都沒有影響到球員，而是合理監督體育署官員；有人質疑情蒐相關經費，但這是運動發展基金補助，出國旅費是官員出國費用，跟球員一點關係都沒有，很多人在認知上落差產生誤解，並被刻意帶風向，對此感到非常遺憾。