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快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭今早不治

▲▼丁遠超。（圖／ETtoday資料照）

▲前總統府發言人丁遠超辭世。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

曾跟隨前副總統連戰18年的總統府前發言人丁遠超，今（25日）傳出因病不幸辭世的消息，享壽68歲，後續治喪等相關事宜，有待家屬進一步說明。知情人士指出，丁遠超上週在浴室滑倒，幾天後說頭痛，家人周四晚間送至馬偕醫院，昏迷指數5分、腦溢血，不幸於今日上午離世。

據了解，丁遠超在十幾年前罹患攝護腺癌，曾遠赴日本接受重粒子治療。

丁遠超曾任記者、總統府發言人、總統府公共事務室副主任，在連戰擔任副總統與國民黨主席期間的辦公室主任，直至連戰卸任黨公職，仍留任辦公室主任，進行媒體聯繫與對外發言等工作。

不過，他在2018年6月4日「被辭職」，當時連戰以「丁要養病為由」要他走人；當時他受訪時嚴正澄清，自己遭爆料是藉著連戰名義做事牟利，但他只是一個小秘書，倘若真有做出任何惡劣違法之事，早就被幹掉了，不可能有辦法跟隨連戰18年。

丁遠超那時接受訪問表示，他5月29日動小手術、6月2日出院後，連戰關心他身體狀況，告訴他好好照顧身體，不要來工作了。他當場謝謝連戰關心，也詢問是否有其他問題，但連戰沒有多說。

丁遠超指出，他沒有假借連戰名義謀私利，他如果做了這些事，應該被批判，但沒有做卻被批判，沒有是非公道。他不是不能被批評、不是不能離職，但批評要有證據，被人汙衊謀私利，他很心痛。不過丁遠超難被辭職後，心中非常抑鬱。

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