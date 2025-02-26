中華隊闖進2026經典賽！網分析賽程：交手這2國最地獄

▲中華隊昨晚擊敗西班牙，成功奪下最後一張2026年正式賽的門票。（圖／大會提供）

圖文／CTWANT

WBC世界棒球經典賽資格賽昨（25日）晚間上演精采生死戰，中華隊以6：3擊敗西班牙，成功奪下最後一張2026年經典賽的門票，贏球瞬間讓全台灣的球迷嗨翻天，不過明年中華隊會和哪國交戰呢？就有網友點名，最地獄敵手是「這2國」。

中華隊昨天晚間在台北大巨蛋開打附加賽，再次交手西班牙隊，而這場「台西大戰」我方最終繳出6：3的佳績，戰勝西班牙，確定拿下WBC的正賽門票，儘管中華隊在首戰敗給西班牙隊，又一度遭到尼加拉瓜隊完封，引起外界不看好聲浪，但最終球員們仍用實力贏得全場掌聲。

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至於台灣闖進經典賽後，命運會如何？就有網友在PTT以「2026WBC賽程(C組)」為題發文，認為中華隊有相當大的機率會被分配在「C組」，未來將交手的國家包括日本、澳洲、韓國、捷克。

原PO分析，中華隊在賽程上來說「還蠻不錯的」，對上捷克也不至於陷入苦戰，但其中2隊需小心應對，「最地獄的應該是南韓跟澳洲。」

▲原PO分析2026WBC賽程(C組)。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛點頭直呼，「這賽程可以欸」、「台灣被分到C組最有利」、「這組已經是最軟的了」、「這組比較不會落到去打資格賽。」不過中華隊是否真如預期般被分到「C組」，需待後續官方公布。

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