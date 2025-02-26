都是6比3　「WBCQ西班牙、12強韓國」哪隊比較強？網一面倒：很黏

▲中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

去年的世界12強賽，中華隊首戰對上韓國，並以6比3的成績拿下勝利。而在經典賽資格賽的關鍵一役中，中華隊則以6比3擊敗西班牙。就有網友想知道，大家覺得西班牙隊有比12強的韓國隊厲害嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Baseball板上，以「西班牙打擊，有比12強韓國厲害嗎」為標題發文，提到他本以為西班牙面對台灣的「火球男」時，會完全打不到球，不過實際上卻不是這樣，因此他就覺得西班牙的打擊似乎比12強的韓國隊厲害？大家覺得呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「好很多，特別是兩好球以後很黏」、「威脅感超大」、「長打能力有吧，威脅性蠻強的，韓國不是棒棒都能隨時炸」、「有，擺到去年12強感覺是前幾」、「強多了，威壓感很重」、「有比12強黏」、「有！好像每個都很難纏」、「西班牙超強，4隊狀況最好」。

也有網友表示，「韓國有一陣子真的強，最近似乎沒那種感覺了」、「感覺有，韓國最近沒那麼強了」、「以前的韓國不好說，近年來的......」、「韓國宰制力比以前差了」、「韓打國際賽也沒有以前那種氣勢了」。不過也有網友則說，「屁啦，韓國還是比較強」。