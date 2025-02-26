曾峻岳直球對決！球迷見「1細節」讚捕手有料：造就名場面

▲曾峻岳9局下全直球應戰。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在經典賽資格賽的關鍵一役中，以6比3擊敗西班牙，拿到明年經典賽正賽門票。回顧第9局下，曾峻岳一開局就狂飆150公里以上火球，15球飆出3次三振關門，且全部都是直球。就有球迷留意到曾峻岳和捕手蔣少宏的互動，不禁直呼「其實很多人都在想『應該要來變化球了吧』」、「變X小啦！給我速起來」。

曾峻岳9局下登板，一上場就投出150公里以上火球，連續K掉2名打者，也讓昨晚開轟的艾斯特拉達（Rusber Estrada）三振，而且他全部都是投直球。有網友則注意到，曾峻岳在過程中，其實一度微微搖頭，推測當下不一定想要投速球，可是捕手蔣少宏卻堅持速球，還拍拍手套。

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兩人的互動就在PTT的Baseball板上掀起討論，「少宏：我叫你投就投」、「對，後來屈服了，證明捕手有料，你就相信我，丟你最好的直球就對了」、「第二打席三振那球少宏的肢體語言好帥」、「蔣的第二打席真的很敢配欸，拍手套好像跟投手說，往中間塞就對了」、「也是曾今天直球太有威力，讓蔣毫不猶豫全Call直球啊」、「捕手手套基本不用動，控球真的好好，還有球速」、「蔣這樣就對了！要讓投手相信自己，投過來就對了」、「感謝蔣少宏造就名場面，要是真的一顆滑球感覺就沒有那麼燃」。

▲蔣少宏過程中拍拍手套，對曾峻岳打暗號。（圖／記者李毓康攝）

還有網友表示，「打者很怕突然來變化球，玩心理戰」、「蔣捕打暗號叫阿岳先搖頭再投也是有可能」、「西班牙：我一定等到變化球」、「牙牙也沒想到全直球，被玩死」、「西班牙真的傻眼」、「牙：不可能全直球對決的吧」。

對於全直球應戰，曾峻岳透露，其實變化球可以投，但就是照著捕手配球模式下去走，也沒有特別用力催，「其實自己最好的優勢就是直球，在丟時就覺得直球狀況沒有很差，只要捕手配什麼球，我就有十足把握去投，沒有太多猶豫」。

蔣少宏則還原當下，「其實曾峻岳上來第一個打者解決之後，就覺得比較輕鬆了，因為不會有太多負面情緒，因為我們領先3分，即使被打全壘打也是2分，過程中不要擠壘」。