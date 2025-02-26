搭台鐵突不適！台人接力暖心相助　日女感動淚：說再多謝謝也不夠

▲一名日本女遊客在搭自強號時身體不適，受到台灣人熱心幫助，讓她感激在心。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

台灣最美的風景是人！一名日本遊客日前搭台鐵自強號從台中到桃園，只買到站票，由於身體不適，噁心想吐而坐在地上，並對旁邊的女高中生表示，請對方到桃園站可以告知她，而女高中生不僅讓座給她，還在下車時將她託付給其他乘客，令她感動直呼「說再多次謝謝也不夠！」

一名日本女網友日前在Threads上發文表示，她一個人來台灣旅遊，從台中搭自強號要到桃園，由於她有慢性病必須服藥，以防引起血栓必須多喝水，但因人生地不熟，怕找不到洗手間所以她減少喝水。由於她搭火車只買到站票，長時間站立加上車廂搖晃、缺水又疲憊，導致她噁心想吐，最後無力直接坐在車廂地上。

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原PO用翻譯機向一旁的女高中生求助，「因為身體不舒服，快到桃園站時請告訴我可以嗎？」女高中生回答沒問題，還把座位讓給她，並且在自己下車前，把她託付給一名台灣男乘客，男乘客還跟她說：「不用擔心，沒問題。我會幫您把行李搬到月台」，讓她聽了感動落淚直呼：「說再多次謝謝也不夠表達我的感激之情，我真的被台灣人的熱心幫助感動了！」

貼文曝光後，台灣網友貼心用日文回應，「歡迎大家一起來台灣玩，台日友好」、 「很高興你平安，請再來台灣」、 「身為台灣人我感到驕傲。請再來台灣，希望妳再次在這裡留下很多美好的回憶」、 「這就是台灣人的溫暖。」

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