彩券頭獎得主「20年來沒現身」？網傳陰謀論　釣出中獎人：是真的

▲威力彩昨（24日）終結33連槓，頭獎20.07億由一人獨得。（示意圖／趙文彬攝）

圖文／CTWANT

威力彩昨（24日）終結33連槓，頭獎20.07億元開在新北市樹林區，幸運兒一注獨得。不少民眾認為，頭獎得主都相當神秘，這20多年來連1個人都沒有，懷疑是假的，但貼文曝光隨即遭到打臉。

原PO在《Dcard》討論區發問：「大家有遇過中頭獎的人嗎？」提到大樂透這20幾年來都沒中獎人出現，明明現在是網路發達的時代，照理說應該會有喜歡炫富的人出來招搖，也有不怕人知道的人，卻到現在1個得主都沒看到，忍不住懷疑：「難道頭獎都假的？」

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▲不少網友出面證明，頭獎是真的。（示意圖／焦正德攝）

此文一出，不少網友紛紛出面證明：「我媽之前出國玩（跟團），遇到一個住高雄的，威力彩中2億，他說他每期都會買200元」、「刮刮樂還真的有中過頭獎500萬路過」、「我以前中過啊，雲林斗六台大醫院前，中了2億多，也揮霍一些，目前經營水肥公司」、「同事幾年前中過1億，買了一台跑車開來上班，不到1個月後就離職逍遙去」。

事實上，藝人辛龍曾被吳宗憲爆料中了樂透頭獎，還有彩券行老闆表示金額是4.6億元。對此，辛龍澄清中獎金額是「1.2億」，但事後又改口說其實沒中，只是形容娶到劉真像中2億一般，讓人霧裡看花。

不只如此，2020年7月27日開出史上累積最高的威力彩頭獎，金額31.24億元由兩注均分。其中一名得主是台北市退休女子，因為新聞事件吵得沸沸揚揚，沉澱一段時間才出面領獎。由此可見，彩券中獎是真有其人，而非虛構。

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