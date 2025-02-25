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成立近20年「魔鏡歌詞網」突消失　廣告商揭背後原因

「魔鏡歌詞網」去年7月無預警消失。（圖／翻攝畫面）

▲「魔鏡歌詞網」去年7月無預警消失。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

知名歌詞網站「魔鏡歌詞網」成立近20年，卻在去年無預警關閉，引來許多網友不捨，但原因仍不得而知。對此，身為網路創業家的Youtuber「雪倫隱藏版生活」分享，過去就是它的廣告主，同時分析關站的可能原因。

據了解，魔鏡歌詞網在2005年8月成立，網羅近乎全球的流行音樂歌詞，去年7月2日被網友發現找不到網站，疑似被無預警關閉，讓大批網友感嘆時代的眼淚。

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雪倫自爆曾是魔鏡歌詞網的廣告商。（圖／翻攝自雪倫隱藏版生活YouTube）

▲雪倫自爆曾是魔鏡歌詞網的廣告商。（圖／翻攝自雪倫隱藏版生活YouTube）

創業多年、年營收超過千萬的大團購主雪倫日前就在YouTube頻道「雪倫隱藏版生活」揭密，為何魔鏡歌詞網不見了。她指出，魔鏡歌詞網一開始是「大學生的打工」，當時台灣的網站還沒有很多，當時魔鏡歌詞網就幫大家整理歌詞，其實流量很大，獲利模式就是放廣告，當年她正是該網站的廣告商。

雪倫回想，平均每個月投放廣告約5到10萬，當時魔鏡歌詞網的管理人只是大學生，直到近幾年她才得知，對方已經是上市櫃公司的高階主管，經營網站只是業外收入。

雪倫推測網站之所以會關閉，是因為管理人覺得麻煩，不想再繼續維護，「什麼時代都有它的紅利」，可以當成基礎，但同時還是可以發展其他東西，「公司都要有第2曲線、第3曲線，人生也要有」。

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