電暖器用一半冒煙…女氣炸爆料遭打臉「插錯插座」　網揭恐怖後果

▲有女子投訴電暖器燃燒冒煙，結果卻大打臉。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

天氣寒冷的時候，許多人會靠電暖器取暖，但同時也要注意安全。有民眾爆料在「雙全生活館」買的2台電暖器，使用時卻突然燃燒冒煙，為此感到傻眼。事後，雙全公司做出回應，結果真相曝光，直接打臉爆料者。

一名女子在《Threads》貼出一段影片，畫面中電暖器正在使用，卻冒出白煙。她透露，洗澡前在房間預先開啟電暖器，沒想到洗完出來發現電暖器整台燃燒，內部的電熱管還被燒到熔化，讓她驚魂未定：「幸好有即時發現，否則若再慢一步，家中恐怕就燒起來了」。

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女子表示，1月14日在「雙全生活館」中購買了2台「DIKE 10吋-HLE400WT」電暖器，一台要價990元，豈料2台使用不到10次，都發生冒煙的情況，讓她傻眼至極，「這機率到底有多扯！」

對此，「雙全生活館」在收到投訴後，協同DIKE原廠前往了解狀況，結果發現電暖器燃燒的原因，竟是當事人誤把電壓110V的電暖器插入電壓220V的冷氣插座，才造成過載，進一步發生燒熔情形。

專家「科技新聞派」也在臉書分享此事，提到雙全國際前往了解後，初步判定是消費者自述把插頭誤插入220V的冷氣插座，引起的過載燒融狀況，「然後她就刪文了...」

貼文一出，引發一番討論，不少苦主分享插錯插座的恐怖後果：「我家前屋主，就在陽台牽了一條220，然後用一般插座⋯來裝潢的廚具工班莫名其妙燒了一台砂輪機，隔幾天要不是我提醒，木工的圓鋸機也差點遭殃」、「工廠有人把吹風機接220V，一打開直接噴火超猛」、「近期去某家飯店，結果家人沒注意，真的把吹風機插220V的插座，整支火紅使用，嚇死我，還好沒燒起來」。

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