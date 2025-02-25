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明後天中部以北飄雨　228連假轉晴「高溫上看30度」

▲▼室外口罩禁令,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲華南雲系東移，明天局部地區飄雨，下周將有鋒面和東北季風影響雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(26日)華南雲系影響，中部以北、東半部有零星飄雨，228連假天氣好轉，各地多雲到晴，不過開工日下周一(3月3日)鋒面接近，下周二鋒面通過和東北季風增強，白天高溫大降溫，北部高溫降幅可達8度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天華南雲系東移影響，中部以北、東半部雲量稍微偏多，有零星飄雨，南部為多雲；228連假到3月2日，環境轉乾，各地多雲到晴，只有花東、恆春半島零星短暫雨。

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張竣堯指出，3月3日鋒面接近，花東、恆春半島將有局部短暫陣雨，北部、東北部逐漸轉局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；3月4日鋒面通過、東北季風增強，降雨雨區擴大，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區包括南部平地為多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，今晚到明天清晨低溫相較昨天清晨略回升，低溫約14到17度，明天白天雲量偏多，高溫各地可到20到24度，之後高溫逐漸回升，甚至周末更溫暖，高溫可到25到30度，夜晚清晨低溫約18到21度；3月3日鋒面接近，不過白天依舊溫暖，高溫約25到30度。

張竣堯表示，3月4日東北季風增強，北台灣高溫下降至18到20度，由於前陣子高溫太溫暖，北部高溫降幅可達8度，溫差比較大，入夜降溫後低溫約14到18度，建議冬衣先不要收。

此外，張竣堯提醒，下周要留意霧的影響時間比較長，今晚到3月3日金馬、西半部容易有低雲或霧影響能見度，228連假往返離島交通或行駛國道要留意。

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