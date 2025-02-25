今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

記者李姿慧／台北報導

今天(25日)白天冷氣團減弱，氣溫回升，不過今晚到周四華南雲系東移，中部以北、東半部有局部零星雨，228連假天氣穩定，僅花東和恆春半島有零星雨，南部氣溫可回升到29度；下周二後又有鋒面和冷空氣南下，屆時將有一波大降溫。

▲中央氣象署簡任技正伍婉華。（圖／記者李姿慧攝）

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中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天清晨仍受強烈冷氣團影響，天氣偏冷，今白天冷氣團減弱，下周二將有鋒面通過、冷空氣南下，未來一周溫度暖和，228連假大部分天氣晴朗穩定，但容易有霧。

伍婉華說明，今天冷氣團減弱後，白天天氣穩定、可見陽光，僅東半部、恆春半島有零星降雨，不過華南雲系逐漸東移，今晚到明天、周四各地雲量增多，但帶來降雨不多，中部以北、東半部、金馬降雨比較局部零星。

華南雲系預計228連假離開，伍婉華表示，各地大多為多雲到晴，可見陽光，僅花東和恆春半島有零星降雨。下周一晚間鋒面南下，北部、東北部將轉為降雨，至於鋒面帶來雨量待持續觀察。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，伍婉華說明，今天白天溫度回升，宜蘭、花蓮高溫19度，其他22到23度；228連假南部高溫約28到29度，中部以北到台東約25到26度，宜蘭、花蓮約24度；下道鋒面南下前，下周一溫度將有更明顯暖意，後續鋒面和冷空氣南下後，氣溫降幅明顯。

此外，今天晚間起至明天西半部地區、周四至3月3日金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區，以及3月2日、3日基隆北海岸，因氣溫回升，容易有局部霧或低雲影響能見度。