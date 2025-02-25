林靜儀「小腦袋」說惹議　張麗善批：台灣最不缺林次長的冷言冷語

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者趙于婷攝）



記者崔至雲／台北報導

護理人力不足，全台醫院急診壅塞，日前一名急診醫師問衛福部次長林靜儀該議題，林回「你的小腦袋裡，政府按一個鈕，事情就會完全改變了嗎」。雲林縣長張麗善今（25日）在臉書上批評，「此刻的台灣，缺的是病床，缺的是政府對醫護人員的支持，最不缺的就是林次長的冷言冷語」。

張麗善指出，近期，醫院急診量能瀕臨極限，醫護人員壓力遽增，衛福部林靜儀次長非但未能改善急診壅塞，反而嘲諷提出建言的醫師「小腦袋」，「林次長不僅失言，更是失職」。

張麗善提到，她在臨床多年，深知醫護人員在第一線的辛勞，以及必須承擔的高壓與風險。外人未必瞭解醫護人員的艱辛，但主管全國醫政的衛福部，應該瞭如指掌。尤其是醫師出身林靜儀，絕不能將醫界的心酸血汗不當一回事，更不能以輕浮、酸民的心態應對之，完完全全缺乏同理心。

「醫院開不出病床、護理人力短缺，已非一日之寒」。張麗善說明，衛福部至今只能提出空洞的因應策略及改革方向，但對醫界殷盼政府挹注更多資源，改善健保點值不足、提升護理人員待遇等核心問題，依然提不出解方。她要鄭重呼籲中央政府正視當今醫療困境，承擔起責任，加速落實改革。

張麗善也提到，今天還有一則令人難過的新聞，全台缺病床，南部一位腸胃穿孔患者一路北上找加護病床，最後由成大斗六分院收治，仍不幸因敗血症死亡。當護理人員忙著找病床、全力搶救病人之際，「此刻的台灣，缺的是病床，缺的是政府對醫護人員的支持，最不缺的就是林次長的冷言冷語」。

張麗善說，請大家能以「將心比心」的心情，體會病患苦等不到病床的著急，也要體諒醫護人員的辛苦。此時此刻的台灣社會，需要更多的包容與溫暖。