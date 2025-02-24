亞果元素「緊急召回行充」仍遭灌爆！　另2型號被狂點名：超怕

▲官方發布產品召回公告。（圖／翻攝自臉書／ADAM elements 亞果元素）

記者周亭瑋／綜合報導

行動電源品牌「亞果元素」因近日的爆炸事件，緊急發公告召回2種型號的產品，並承諾免費更換新品。然而，仍有大票用戶洗版粉專，點名C5和C2，直呼「C5也回收吧」、「C2過熱非常非常誇張，但官方根本都在裝死，真的有本事就站出來一起面對」。

「ADAM elements 亞果元素」昨日在粉專發布公告，針對有疑慮的「GRAVITY CS5／CS10 支架式磁吸行動電源」，進行召回作業，同時強調工程技術團隊正積極調查與釐清原因中，「對於此次事件帶來的不便，我們深表歉意，並承諾會持續提升產品品質與安全性，確保能提供更安心的使用體驗，感謝您的理解與配合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

官方進一步指出，若用戶的GRAVITY CS5／CS10行動電源的生產序號，尾數為A／BA／BB，請立即停止使用該產品，並將產品寄回亞果元素直營門市或維修中心，他們將會提供免費新品更換服務。

▲許多用戶洗版留言區。（圖／翻攝自臉書／ADAM elements 亞果元素）

公告曝光後，仍被大票使用者灌爆，其中型號C5和C2也不斷被點名，「C5充電也有過熱的現象，對產品有疑慮可以退貨嗎？麻煩說明清楚」、「C5買來換了3次，無線充電很慢，發熱高，放棄這品牌了」、「我的C5才買2個月，沒充電的情況下，最近一直有一個ㄉㄧㄚ ㄉㄧㄚ ㄉㄧㄚ的聲音，這應該不正常吧？」「C5充電會發出電流聲，沒多久還超爆燙的」「請問C2安全嗎？謝謝，感覺殼有點不密合？」「剛買C2，用一次也過熱嚴重，可以退貨嗎」、「C2使用也是會發燙，請問有無安全性問題？是否也該檢測一下？」、「兩顆C2的我瑟瑟發抖，好怕變C4」。

►一上班「接2、30床病患」根本記不清！急診醫嘆：急診環境很危險

►中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊