　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

DeepSeek 18秒回應複雜病例　醫師憂被AI取代

AI醫療應用發展迅速，DeepSeek診斷精準度也備受關注，部分醫生憂心職業被取代。（翻攝自星島日報）

▲AI醫療應用發展迅速，DeepSeek診斷精準度也備受關注，部分醫生憂心職業被取代。（圖／翻攝自星島日報）

圖文／鏡週刊

隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，各行各業紛紛投入應用，醫療領域也不例外。中國近期興起的AI模型「DeepSeek」在醫療診斷上的表現備受關注，北京首都醫科大學醫院神經外科主任張宏偉更直言，DeepSeek的診療水平已可媲美頂級專家。不過，醫療界也對AI應用提出警示，強調其應僅作輔助工具，畢竟「AI醫生沒有醫師執照」。

據港媒《星島日報》報導，張宏偉近日分享了一段影片，展示他如何運用DeepSeek輔助診療。他表示，自己向DeepSeek諮詢了一名25歲複雜腦瘤患者的治療方案。該患者在歷經開顱手術與放射治療後，病情仍未獲得有效控制。令人驚訝的是，DeepSeek僅用18秒便提供了詳細回應，涵蓋可選治療方案、手術風險評估，甚至包括症狀管理建議。

張宏偉認為，DeepSeek不僅能提供醫生所熟悉的治療方式，還能綜合最新文獻與臨床試驗數據，在深入醫學問題上的能力已與「省級三甲醫院」專家相當。中國醫療體系將醫院分為「三級六等」，其中「三甲」為最高等級，DeepSeek的表現由此引發廣泛關注。

不僅是DeepSeek，AI技術在醫療影像領域也發揮強大優勢。四川一名三甲醫院影像科主任指出，AI能夠快速分析成千上萬張醫學影像，對微小病變的識別精準度遠超人類肉眼。Google旗下的人工智慧公司近期更推出新一代AI診療系統，聲稱能在3秒內準確檢測13種早期癌症。

這些進展雖然提升了醫療效率，卻也讓部分醫生感到焦慮。美國資本市場甚至預測，未來5年內全球將有800萬名醫生轉行。北京協和醫院一名醫生在社群平台發文感慨，自己15年來累積的專業知識似乎正在被AI算法取代。

儘管AI技術在醫療領域展現強大潛力，許多醫療專家仍強調，人工智慧目前仍有局限，應作為輔助工具，而非完全取代人類醫師。香港無線新聞報導指出，北京兒童醫院院長倪鑫表示，「AI醫生」不具備醫師執照或處方權，應作為醫生的輔助工具，而非獨立執行診療決策。此外，醫療不僅涉及專業知識，更需要醫者仁心，而這正是AI無法取代的部分。

在監管層面，湖南省醫保局已明確禁止零售藥房使用AI生成的處方。央視引述醫療界人士觀點，指出AI生成的處方不符合現行醫療機構管理規範，強調在追求醫療創新與效率的同時，病人生命安全與醫療品質必須放在首位。


更多鏡週刊報導
國軍重申禁令！公務機禁用DeepSeek　列入黑名單軟體一次看
全面封殺！因個資疑慮及國安風險　南韓暫停DeepSeek下載
南韓首爾大學封鎖DeepSeek　校方：資安有疑慮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／胡瓜緊急入院吊點滴
「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整
倪暄突退出！沐研也發聲　球團公布完整新陣容
韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」
西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢
快訊／國1南「5車連環撞」　紫爆回堵4km
20多人遭冒名　領銜人致歉：停止二階連署不再罷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

DeepSeek 18秒回應複雜病例　醫師憂被AI取代

女子噴生髮神器後變「原始人」　「毛手毛腳」嚇壞同事

加拿大及歐盟宣佈制裁陸企與個人　陸外交部批：反對非法單邊制裁

陸駐聯合國代表：支持美俄達成共識　啟動烏克蘭和談

女子戴「蒸氣眼罩睡覺」致視力受損　醫提醒：勿敷超過20分鐘

顧健康！　陸教育部要求學生總體近視率納入政府績效考核

南韓高速公路坍塌搜救完畢　陸媒：2名中國工人遇難

滴血不只能驗親！　復旦研發AI預測上百種疾病

廚師們注意！陸首名機器人大廚獲批上工　3分鐘完成一份煎餅果子

大家都想蹭！　63件DeepSeek商標搶註冊遭駁回

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

DeepSeek 18秒回應複雜病例　醫師憂被AI取代

女子噴生髮神器後變「原始人」　「毛手毛腳」嚇壞同事

加拿大及歐盟宣佈制裁陸企與個人　陸外交部批：反對非法單邊制裁

陸駐聯合國代表：支持美俄達成共識　啟動烏克蘭和談

女子戴「蒸氣眼罩睡覺」致視力受損　醫提醒：勿敷超過20分鐘

顧健康！　陸教育部要求學生總體近視率納入政府績效考核

南韓高速公路坍塌搜救完畢　陸媒：2名中國工人遇難

滴血不只能驗親！　復旦研發AI預測上百種疾病

廚師們注意！陸首名機器人大廚獲批上工　3分鐘完成一份煎餅果子

大家都想蹭！　63件DeepSeek商標搶註冊遭駁回

「一樣有蓬鬆毛毛」羊寶寶誤把狗狗當馬麻狂追　親生羊媽看戲

板橋旅遊團遊嘉義「15人上吐下瀉」送急診！　衛生局回應了

2名女性朋友才下車就出事！37歲男開BMW失控　慈濟醫院前撞4車

配合俄勝利日　俄烏停火「可能時間點」曝光！專家解析普丁盤算

韓小六歌手新家「4樓獨棟別墅」還打造工作室！　超狂心態引熱議

紀言愷大嚐半人高帝王蟹　嗑太多討饒不想再吃

柯文哲口袋沒錢變愛錢？ 　想募「香油錢」？ Grace：榨乾小草

AI及併購效應發威！文曄去年獲利創高　每股賺8.13元

倪暄隔2小時重發聲明「多了黑底圖」！　新增表情符號疑洩心聲

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

大陸熱門新聞

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

23歲女砸9萬相親！遇40歲肥男崩潰：講話噴口水

家人「1舉動」害她進ICU！醫揭原因：恐致命

澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

黃山大雪遊客慘摔！登山步道變「溜滑梯」 有人頭朝下滑行彈起

林毅夫稱「中國解救特斯拉」

4歲女患「糖尿病」每天想吃甜食

陸官媒釋出習普「最新」通話內容

全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

胡潤2024「中國500強」榜單出爐！ 台積電居首位...華為重返前十

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

71歲董明珠再次被提名候選董事長 通過後將再戰三年

廚師們注意！陸首名機器人大廚獲批上工 3分鐘完成一份煎餅果子

更多熱門

相關新聞

日系外資讚AI啟動ABF產業革命　首評台廠3雄「買進」

日系外資讚AI啟動ABF產業革命　首評台廠3雄「買進」

日系外資近期以「啟動AI-革命性的ABF產業」為題，將相關產業在AI浪潮下的表現做出分析，報告透露次級業者雖受英特爾（Intel）需求疲弱陷入掙扎，但一級業者在輝達（NVIDIA）強力拉貨下業績可期，台廠載板3雄首獲「買進」評等。

路透：中企採DeepSeek模型　輝達訂單暴增

路透：中企採DeepSeek模型　輝達訂單暴增

滴血不只能驗親！　復旦研發AI預測上百種疾病

滴血不只能驗親！　復旦研發AI預測上百種疾病

小優大嘴巴「閨蜜疏遠切割」！事後送禮補償遭打臉

小優大嘴巴「閨蜜疏遠切割」！事後送禮補償遭打臉

63件惡意搶註DeepSeek商標遭駁回

63件惡意搶註DeepSeek商標遭駁回

關鍵字：

鏡週刊DeepSeekAI

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／彰化最大爛尾樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面