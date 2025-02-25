DeepSeek 18秒回應複雜病例　醫師憂被AI取代

▲AI醫療應用發展迅速，DeepSeek診斷精準度也備受關注，部分醫生憂心職業被取代。（圖／翻攝自星島日報）

圖文／鏡週刊

隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，各行各業紛紛投入應用，醫療領域也不例外。中國近期興起的AI模型「DeepSeek」在醫療診斷上的表現備受關注，北京首都醫科大學醫院神經外科主任張宏偉更直言，DeepSeek的診療水平已可媲美頂級專家。不過，醫療界也對AI應用提出警示，強調其應僅作輔助工具，畢竟「AI醫生沒有醫師執照」。

據港媒《星島日報》報導，張宏偉近日分享了一段影片，展示他如何運用DeepSeek輔助診療。他表示，自己向DeepSeek諮詢了一名25歲複雜腦瘤患者的治療方案。該患者在歷經開顱手術與放射治療後，病情仍未獲得有效控制。令人驚訝的是，DeepSeek僅用18秒便提供了詳細回應，涵蓋可選治療方案、手術風險評估，甚至包括症狀管理建議。

張宏偉認為，DeepSeek不僅能提供醫生所熟悉的治療方式，還能綜合最新文獻與臨床試驗數據，在深入醫學問題上的能力已與「省級三甲醫院」專家相當。中國醫療體系將醫院分為「三級六等」，其中「三甲」為最高等級，DeepSeek的表現由此引發廣泛關注。

不僅是DeepSeek，AI技術在醫療影像領域也發揮強大優勢。四川一名三甲醫院影像科主任指出，AI能夠快速分析成千上萬張醫學影像，對微小病變的識別精準度遠超人類肉眼。Google旗下的人工智慧公司近期更推出新一代AI診療系統，聲稱能在3秒內準確檢測13種早期癌症。

這些進展雖然提升了醫療效率，卻也讓部分醫生感到焦慮。美國資本市場甚至預測，未來5年內全球將有800萬名醫生轉行。北京協和醫院一名醫生在社群平台發文感慨，自己15年來累積的專業知識似乎正在被AI算法取代。

儘管AI技術在醫療領域展現強大潛力，許多醫療專家仍強調，人工智慧目前仍有局限，應作為輔助工具，而非完全取代人類醫師。香港無線新聞報導指出，北京兒童醫院院長倪鑫表示，「AI醫生」不具備醫師執照或處方權，應作為醫生的輔助工具，而非獨立執行診療決策。此外，醫療不僅涉及專業知識，更需要醫者仁心，而這正是AI無法取代的部分。

在監管層面，湖南省醫保局已明確禁止零售藥房使用AI生成的處方。央視引述醫療界人士觀點，指出AI生成的處方不符合現行醫療機構管理規範，強調在追求醫療創新與效率的同時，病人生命安全與醫療品質必須放在首位。



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