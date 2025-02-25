路透：中企採DeepSeek模型　輝達H20晶片訂單暴增





▲ 中國企業對DeepSeek AI模型需求增加。（圖／路透）

文／中央社

路透社今天引述6名知情人士說法報導，輝達（NVIDIA）的H20人工智慧（AI）晶片在中國訂單暴增，原因是中國企業對新創公司深度求索（DeepSeek）低成本AI模型需求增加。

路透社首度報導訂單暴增消息，凸顯輝達在市場的主導地位，也可能有助緩解外界對DeepSeek恐導致AI晶片需求下降的疑慮。

H20晶片是輝達為中國市場而設計，以符合美國出口管制規定。2名知情人士表示，自中國AI新創公司DeepSeek上個月引起全球注目以來，中國企業騰訊、阿里巴巴及字節跳動都「大幅增加」對H20的訂單。

這3家科技巨擘除了內部需要先進AI晶片外，也提供雲端運算服務，讓其他企業能取得並使用AI工具。

中國伺服器製造商消息人士指出，醫療及教育等產業的中小企業，也在採購搭載DeepSeek模型和輝達H20晶片的AI伺服器。這名消息人士還說，先前只有口袋較深的金融和電信公司會採購具備AI運算系統的伺服器。

路透社先前報導說，美國總統川普政府正在研究是否要限制H20晶片出售給中國。雖然進一步管制的威脅可能是訂單暴增的原因之一，但消息人士表示，DeepSeek才是真正的原因。

這些消息人士並未提供訂單量的細節，且因未取得向媒體談話的授權而不願具名。

輝達未就中國對H20的需求量問題未答覆相關詢問，但表示公司產品「在競爭激烈的市場上是憑實力勝出」。輝達預計26日將發布最新一季財報。

騰訊、字節跳動和阿里巴巴也未回應置評要求。

DeepSeek開發的大型語言模型專注以「推理」（inference）方式產出結果，號稱在效能上可與西方系統競爭，但成本卻大幅降低。DeepSeek聲稱優化了計算效率，而不僅僅依賴原始處理能力。

新加坡白橡資本合夥公司（White Oak Capital Partners）投資總監邱諾里（Nori Chiou，音譯）表示，「DeepSeek發布時，很多人都誤判說，運算力需求可能會停滯或下降。事實上，更先進的AI模型會推動日常生活中的更深層整合，推論層級的運算需求會呈指數型增長。」

儘管DeepSeek的AI模型普遍部署預計有助於華為等中國晶片製造商在國內市場更具競爭力，特別是這些模型專注於推論運算，但輝達H20晶片在中國仍是業界標準。

分析師估計輝達在去年出貨約100萬顆H20晶片，為公司賺進超過120億美元（約新台幣3960億元）的營收。

許多中國企業都宣布將採用DeepSeek模型。其中，騰訊表示，將測試將模型用於用戶眾多的通訊軟體微信，而長城汽車也已將DeepSeek模型整合進旗下車款的智慧車用系統中。（實習編譯：陳奕文／核稿：盧映孜）