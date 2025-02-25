大家都想蹭！　63件DeepSeek商標搶註冊遭駁回

▲Deepseek。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

DeepSeek面世之後，迄今話題不斷，也引起各方「蹭熱度」風潮。大陸國家知識產權局表示，多方惡意搶註DeepSeek商標，已經有63件相關商標註冊遭到駁回。

大陸國家知識產權局24日發布關於駁回搶註「DEEPSEEK」等相關商標註冊申請的通告。通告顯示，近期，個別企業和自然人以社會公眾普遍知悉的人工智慧大模型名稱「DEEPSEEK」或圖形提交商標註冊申請。

大陸國家知識產權局強調，堅決打擊此類惡意申請行為，依法對「DEEPSEEK」等63件商標註冊申請予以駁回。

從駁回名單來看，被駁回名稱多為「DEEPSEEK」、「DREEP SEEK」以及圖形，申請最多的是深圳市復倍健合成生物科技有限公司，共申請了54個相關商標，其次是蘇州匹凡智能科技有限公司等，代理機構則包括天津市夢知網科技有限公司、泉州市權森知識產權代理有限公司等。

截至2月14日，DeepSeek公司已經申請了64個商標，目前申請商標共涉及9個國際分類，包括通訊服務、科技服務、社會服務、科學儀器、廣告銷售、金融物管、辦公用品、教育娛樂、醫療園藝等。

目前，在DeepSeek公司申請的64個商標中，已註冊商標25個，待審中的商標申請30個，已銷亡商標9個。

在國際商標註冊申請方面，根據公開資料，截至2月14日，DeepSeek公司已經通過單一國家註冊程序，在不同國家提交了商標申請，同時有其他公司或個人在美國、澳洲、印度、德國、英國、墨西哥等10多個國家，有超過40個DeepSeek及相關商標已經註冊或註冊中，特別是在2025年出現大量搶註的商標。