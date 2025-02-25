陸駐聯合國代表：支持美俄達成共識　啟動烏克蘭和談

▲大陸常駐聯合國代表傅聰在安理會發言。（圖／翻攝自大陸常駐聯合國代表團官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸常駐聯合國代表傅聰當地時間24日在聯合國大會上表示，當前談判解決烏克蘭問題的呼聲不斷上升，和平窗口正在開啟，北京支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成關於啟動和談的共識。

美國和俄羅斯外交高層18日在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行會談，是自俄烏戰爭爆發近三年以來首次。美俄同意任命談判團隊結束俄烏戰爭後，雙方代表團傳出25日將第二次在利雅得舉行會談。

第79屆聯合國大會24日中午在紐約恢復召開關於烏克蘭局勢的第11次緊急特別會議。大陸常駐聯合國代表傅聰在會上表示，中方在烏克蘭問題上的立場清晰明確，一以貫之。

傅聰提到，當前談判解決烏克蘭問題的呼聲不斷上升，和平窗口正在開啟。中方支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。

傅聰強調，中方期待各當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成有約束力、所有當事方都能接受的和平協議，希望歐洲為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，實現歐洲大陸的長治久安。

傅聰稱，在這一關鍵時間節點，期待國際社會為推動危機政治解決創造有利氛圍，期待聯合國大會為凝聚會員國和平共識發揮推動作用，中方將繼續為危機政治解決做出不懈努力。

▼聯合國大會。（圖／視覺中國）