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最煎熬的一周！英法領導人急赴華府　CNN：試圖「說服川普」

▲▼美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭與西方國家正迎來關鍵的一周！法國、英國兩大歐洲重要國家的領導人急赴華府，試圖在美俄針對俄烏戰爭的談判中重新確立自身與烏克蘭的重要角色。美國總統川普的最新言行，不僅加劇了美國與歐洲的的分歧，還讓歐洲各國開始思考如何減少對於美國的安全依賴。

根據美媒《CNN》，法國總統馬克宏於當地時間24日訪問美國，這天適逢俄軍侵略烏克蘭3週年。英國首相施凱爾則預計27日抵達華府。在俄烏戰爭進入關鍵階段，英法兩國正推動建立一支由3萬名士兵組成的歐洲「安全保障部隊」，以在達成和平協議後進駐烏克蘭。

然而，該計畫面臨諸多障礙，包括美國是否會提供後勤與情報支持，以及俄羅斯是否會接受北約軍隊進駐烏克蘭。

▲▼美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲川普批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」。（圖／路透）

報導指出，川普政府在烏克蘭問題上的態度與歐洲盟友產生嚴重分歧。川普不僅公開批評烏克蘭總統澤倫斯基，還試圖透過談判迫使烏克蘭提供稀土資源作為美國過去軍援的「回報」。美國國防部長赫格塞斯強調，歐洲應為自己的安全負責，暗示美國對北約共同防禦的承諾可能有所改變。

此外，美國副總統范斯近期在慕尼黑安全會議上對歐洲政府與價值觀的批評，被視為在幫助歐洲極右翼勢力。

這些變化促使歐洲國家重新評估自身安全政策。即將成為德國下屆總理的梅爾茨（Friedrich Merz）公開表示，他的首要目標是加強歐洲自主安全，逐步降低對美國的依賴。他直言不諱地表示，川普政府的態度顯示美國對歐洲的未來「基本上無動於衷」。

川普政府正積極推動與俄羅斯的快速和平協議。美國中東特使維特科夫透露，美俄雙方在最近的談判中「非常接近」達成協議，並將以此為基礎促成烏俄和平。然而，川普對澤倫斯基的態度引發爭議，並被部分民主黨人士批評為「向普丁投降」。

▲▼川普、馬克宏就烏克蘭問題的見解仍存在著巨大分歧。（圖／路透）

▲川普、馬克宏就烏克蘭問題的見解仍存在著巨大分歧。（圖／路透）

馬克宏與施凱爾本周陸續訪美，將試圖說服川普對俄羅斯採取強硬立場。馬克宏表示，他將直接告訴川普，「你不能在普丁面前示弱，這不是你的風格！」

除了烏克蘭議題，英、法兩國也將與川普討論歐洲防務開支問題。川普要求北約盟國大幅增加軍費，甚至提出5%的國防開支目標。施凱爾在訪美前承認，歐洲確實需要在防務上承擔更大責任，但他尚未承諾英國何時達到2.5%的GDP國防開支目標。

川普政府與歐洲盟友的關係正面臨重大挑戰。歐洲領袖希望透過外交努力影響川普對俄政策，但川普是否願意改變其立場仍不明朗。隨著美俄可能達成協議，歐洲將如何確保自身安全與烏克蘭的未來，成為接下來的焦點。

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