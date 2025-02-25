澤倫斯基：盼今年結束戰爭　「快速加入北約」將有助安全保障

▲ 澤倫斯基希望能在年內停戰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭屆滿3年之際，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他希望能在今年結束戰爭，但重申需要安全保障，以防止俄羅斯再度入侵，並暗示讓烏克蘭加入歐盟與北約將有所幫助。

BBC報導，澤倫斯基在基輔一場歐洲領袖峰會記者會上，被問及歷經3年戰火後對烏克蘭與人民的期望時回答，「我們希望能在今年結束戰爭」，坦言國家處境艱難。

他也重申，短期內烏克蘭需要安全保障，以防止俄羅斯在未來幾年內再度入侵，而快速加入歐盟與北約將「對我們有很大的幫助」。

他近期曾稱若烏克蘭成為北約成員，他願意辭去總統職務，但俄羅斯強調不會接受烏克蘭加入北約成為任何和平協議條款。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔及加拿大、丹麥、冰島、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭、挪威、西班牙、瑞典領袖都出席這場峰會，英國、德國、日本等國領袖則透過視訊連線，不過美方未派代表參加。

澤倫斯基在記者會上多次被問及美國相關議題及他與川普的關係，但未正面回應，僅稱希望美國「像所有合作夥伴一樣，繼續提供支持」。

他提到，與俄羅斯全面交換戰俘可能是停戰的「開始」。雙方開戰以來已換囚60次，包括去年12月獲釋的數百人。

澤倫斯基表示，「這是公平公正的選擇」，稱目前有數千名烏國公民被拘於俄羅斯，其中部分是自俄國2014年入侵克里米亞被關押至今。他未透露有多少戰俘被押，但據信總數逾8000人。