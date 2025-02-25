美歐裂痕浮現！　路透：川普和馬克宏在烏克蘭問題上「嚴重分歧」

▲川普、馬克宏就烏克蘭問題的見解仍存在著巨大分歧。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與法國總統馬克宏於當地時間24日在華府白宮會晤，雙方在烏克蘭問題上立場明顯分歧，突顯美歐對俄烏戰爭解決方式看法不同。川普希望促成俄烏停火，並表示可能前往莫斯科與俄羅斯總統普丁會談；馬克宏則主張先停戰，再制定包含安全保障的和平協議。

根據《路透社》，川普、馬克宏兩人在華府進行會談，並與七大工業國組織（G7）其他成員國進行視訊會議。事後，川普與馬克宏就歐洲維和部隊的部署達成共識，但在烏克蘭的主權、領土完整及戰時援助問題上仍存在分歧與矛盾。

川普在會談中重申，希望盡能快促成俄烏停火，透露正在推動烏俄和談。他強調，一旦達成協議，他可能親自前往莫斯科會晤普丁。然而，馬克宏則認為和平進程應審慎推進，避免倉促達成不穩定的協議，「任何和平協議都必須經過『評估、檢視與驗證』，確保烏克蘭的主權不受影響。」

在俄羅斯角色認定上，川普拒絕稱普丁為「獨裁者」，此前他才剛將烏克蘭總統澤倫斯基稱為獨裁者。對此，馬克宏則直接指出，俄羅斯才是侵略者，並表示普丁「破壞和平」。川普並未正面回應，但表示與普丁討論過維和部隊的部署，稱普丁已同意該方案。

根據歐洲維和部隊部署計畫，歐洲維和部隊將在和平協議達成後進駐，但不會參與戰鬥，僅負責確保和平落實。

除了戰事安排，川普還透露美方與烏克蘭正就礦產協議進行談判，為的是回收前拜登政府提供的軍事援助成本。據悉，美方要求烏克蘭提供價值5000億美元的礦產資源作為償還，但澤倫斯基已拒絕該要求，並批評美國並未提供足夠援助，且缺乏安全保障承諾。川普則表示，澤倫斯基近期可能訪美以敲定最終協議。

對於烏克蘭是否需要割讓部分領土給俄羅斯？川普回應「拭目以待」，尚未明確表態。馬克宏則強調，任何協議都應確保烏克蘭的主權完整。英國首相施凱爾本週也將訪美，歐洲各國對川普近期在烏克蘭問題上的立場轉變感到憂慮，擔心美國對莫斯科的態度軟化可能影響歐洲安全。

另外，《美聯社》也指出，美國在聯合國俄烏戰爭決議投票中，與歐洲盟友在立場上出現重大分歧。美國拒絕支持歐洲提出的決議，該決議譴責俄羅斯侵略並要求立即撤軍。美國不僅在聯合國大會上投下反對票，還在歐洲國家修改其草案、加入「俄羅斯是侵略者」的內容後選擇棄權。

美國在安理會推動自身版本的決議，但該決議未提及俄羅斯的責任，只是籠統呼籲和平。最終，歐洲國家成功修改文本，使其明確指控俄羅斯侵略，並重申對烏克蘭主權的支持。該決議以93票贊成、8票反對、73票棄權通過，美國未投支持票，而俄羅斯則投下反對票。

投票結果反映，川普政府在烏克蘭問題上的立場轉變，顯示出川普在處理俄烏戰爭問題上的新策略，與歐洲的傳統立場相左。