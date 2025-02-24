2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽　台東學子勇奪多獎項

▲2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，台東縣表現傑出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，台東縣長濱國中、美和國小、豐里國小及東海國中學生表現優異，共榮獲1金1銀2佳作1企業特別獎，展現台東學子的創意與實力，饒慶鈴縣長特別肯定孩子們獲佳績優異表現，鼓勵將創造力融入生活中。



台東縣長饒慶鈴除了嘉勉學子優異的表現，並表示，此次競賽佳績不僅展現台東學子的創造力與實踐能力，更突顯地方教育資源的發展成果，期盼學校將創造力教育融入生活、自然與生活科技等相關學習領域，學生從日常生活中發現問題並持續關懷社會環境。未來，台東縣將持續鼓勵學生投入創新發明，激發更多具實用價值的優秀作品及台東學子的無限潛能，讓科學與創意在台東展現優質的創造力。



教育處長蔡美瑤說明，長濱國中楊天銘、田若晴及李孟恩同學以作品「零接觸護康天使」參賽，憑藉創新的健康防護設計，在「安全健康組」中脫穎而出，榮獲金牌及企業特別獎，展現科技與人文關懷的完美結合；美和國小陳昱瀚及張名堤同學以「隨吸環保杯」參加「便利生活類」國小組競賽，成功摘下銀牌，該作品兼具環保與便利性，為日常飲水提供創新解決方案；豐里國小薛彤恩及劉芊妤同學的「甩不掉水管固定裝置」，在「便利生活類」國小組獲得佳作，展現對生活問題的細膩觀察與解決能力；東海國中曾璟岳同學則以「雨傘的家」參賽，在「便利生活類」國中組獲得佳作，為雨傘收納帶來創新思維。