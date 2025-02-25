獨／全台最大重劃區地主！前立委楊文欣癌逝　享壽64歲

▲前立委楊文欣昨病逝中國附醫，享年64歲。（圖／截取自立法院）



記者游瓊華／台中報導

全台最大重劃區、台中市單元二的地主，前立委楊文欣驚傳昨(24)日病逝中國附醫，享壽64歲。據悉，楊文欣去年5月健康檢查時發現罹患胰臟癌末期，之後就開始積極治療，未料發現得太晚，抗癌半年，仍不敵病魔，昨晚離世。

楊文欣是全台最大重劃區、台中市單元二的地主，單元二目前房價單坪已經來到60多萬，房仲業者看好該區房價坐六、望七、上看八十萬，是全台中僅次於七期以及水湳重劃區等第三高房價的區域。