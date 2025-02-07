全球僅20例！台中女過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

▲台中一女性因為過年上吐下瀉，誤以為吃壞肚子，就診竟發現罹患兩種癌症且已經癌末。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

並非所有上吐下瀉都是腸胃型感冒！台中醫院接獲一案例，一名68歲女性在大年初三嚴重上吐下瀉就醫，原以為是吃壞肚子，沒想到患者罹患胰臟癌與大腸癌，且癌細胞轉移到肝臟，因此肝臟也有腫瘤，已經是癌症末期，至今全球不到20例。患者目前積極接受標靶藥物治療與化學治療，但存活率不高，僅剩半年生存期。

衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿指出，過年期間親友團圓聚餐難免大魚大肉，所以每年過年期間因上吐下瀉、胃痛、發燒等腸胃不適的症狀就醫的患者，都會較平時多約2成，今年也不例外，但因為腸胃不適症狀就醫，意外同時發現兩種癌症，卻相當少見。

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▲台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿提醒民眾，如果腸胃不適就醫服藥後未見改善，應到大醫院進一步檢查，找出病因，早期發現早期治療。（圖／記者游瓊華攝）



吳明駿指出，患者因為上吐下瀉合併尿道感染就醫，腹部超音波檢查發現肝腫瘤，進一步斷層掃描看到至少4公分大腸癌與胰臟癌，甚至合併肺動脈栓塞；另肝切片顯示癌細胞為大腸與胰臟癌轉移，由於病情複雜，院方啟動整合醫療與患者討論治療方式。

吳明駿指出，胰臟癌與大腸癌同時發生的狀況相當罕見，至今全球只有不到20例，發病年齡平均65歲，病因不明；過去這類患者一確診平均餘命約只有半年，但近年因為新藥不斷研發，標靶藥物與化療合併治療成為一線生機。吳明駿提醒民眾，如果腸胃不適就醫服藥後未見改善，應到大醫院進一步檢查，找出病因，早期發現早期治療。