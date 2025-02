鳥兒飛過小學「鬆嘴扔下一隻斷掌」　愛爾蘭警方調查中

▲聖母無玷聖心學校,位於都柏林北部。(圖/翻攝Google Maps)

記者吳美依/綜合報導

愛爾蘭首都都柏林(Dublin)發生驚悚事件,一隻鳥兒飛過一間小學時,竟鬆開鳥喙,扔下一隻「斷掌」,把目擊者給嚇壞了。警方表示,他們已經展開調查。

當局21日接獲通報,聖母無玷聖心學校(Our Lady Immaculate School)發現部分人體遺骸。

校內監視器拍到,當天上午10時30分左右,鳥兒嘴裡叼著一隻斷手出現,隨後將殘肢丟在地上,但直到中午才被人發現,幸好那天正值「期中假期」(mid-term break),所以沒有學生在場。

