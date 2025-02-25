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鳥兒飛過小學「鬆嘴扔下一隻斷掌」　愛爾蘭警方調查中

▲▼鳥兒飛過小學「鬆嘴扔下一隻斷掌」　愛爾蘭警方調查中。（圖／翻攝Google Maps）

▲聖母無玷聖心學校，位於都柏林北部。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭首都都柏林（Dublin）發生驚悚事件，一隻鳥兒飛過一間小學時，竟鬆開鳥喙，扔下一隻「斷掌」，把目擊者給嚇壞了。警方表示，他們已經展開調查。

當局21日接獲通報，聖母無玷聖心學校（Our Lady Immaculate School）發現部分人體遺骸。

校內監視器拍到，當天上午10時30分左右，鳥兒嘴裡叼著一隻斷手出現，隨後將殘肢丟在地上，但直到中午才被人發現，幸好那天正值「期中假期」（mid-term break），所以沒有學生在場。

愛爾蘭警察（Gardaí）迅速封鎖現場、展開調查，隨後研判「斷掌」屬於一名12歲男童。

前一天，該地區有一群孩子正在玩笑氣（laughing gas）氣瓶，未料發生爆炸，導致該男孩失去其中一個手掌，目前正在馬特醫院（Mater Hospital）接受治療，幸好沒有生命危險。

警方表示，斷掌將接受DNA與病理學檢測，以確認是否真的屬於那名男孩。

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