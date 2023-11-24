愛爾蘭市中心「3幼童遭刺傷」　都柏林街頭爆反移民動亂

▲愛爾蘭首都都柏林發生持刀攻擊事件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

愛爾蘭首都都柏林23日發生持刀攻擊事件，一名40多歲男子在市中心一間小學外持刀刺傷多人，造成5人受傷，其中包含3名兒童，還有1名5歲女童傷勢嚴重。儘管目前警方尚未公布嫌犯身分，但愛爾蘭反移民組織當晚上街抗議引發動亂，甚至還有車輛遭縱火、店家被搶劫。

根據《路透社》報導，這起攻擊事件發生在都柏林市中心歐康奈爾大街（O'Connell Street）旁邊的帕內爾廣場（Parnell Square），地點相當靠近一間小學。當時一名40多歲男子持刀刺傷5人，包含3名年僅5至6歲的孩童，其中一名5歲女童傷勢嚴重，目前仍在搶救當中。

▲▼愛爾蘭首都都柏林發生持刀攻擊案後，街頭出現動亂。（圖／路透）



目擊者柏伊爾（Anthony Boyle）指出，當時現場一片混亂，附近路人不分男女都在尖叫哭泣，說有孩子受傷了。警方指出，事發當下有多名路人試圖干預，現在嫌犯也已遭到逮捕，但他也因傷在醫院治療，目前判定與恐怖攻擊無關，不會追查其他涉案人，攻擊動機仍待調查。

▲愛爾蘭防暴警察出動。（圖／路透）



儘管警方未公布嫌犯身分，但愛爾蘭反移民組織稱，行刺的男子是阿爾及利亞人，所以聚集上街抗議。大約在當地時間下午6時左右，大約50名反移民的抗議者衝破警方路障，大喊著「把他們趕出去」，其中有人身上披著愛爾蘭國旗，不但燒毀路上車輛還搶劫商家。

愛爾蘭當局隨即出動防暴警察，而抗議人群還一度朝警方施放煙火，但最終人群在晚間9時左右逐漸散去。愛爾蘭司法部長也嚴厲指責，「有一群暴徒和罪犯利用這起駭人聽聞的襲擊來製造分裂，警方正在使用一切力量來恢復秩序，這是無法容忍的。」