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安檢要求當眾取出乳房假體！　愛爾蘭婦過海關身心受創

▲都柏林機場。（圖／翻攝都柏林機場官方X）

▲都柏林機場。（圖／翻攝都柏林機場官方X）

記者張靖榕／綜合外電報導

愛爾蘭一名經歷過乳房切除的婦女，先前在都柏林機場要入關時，因為觸發新型安檢裝置，竟然被安檢人員要求當眾取出自己的乳房假體。雖然她當時照做，但心裡非常委屈和尷尬，更造成她的情感創傷，久久不能平復，於是向機場投訴並訴諸媒體。

BBC報導，愛爾蘭首都都柏林居民琳娜（Realtán Ní Leannáin）投訴，日前她只是要搭飛機前往愛爾蘭北部旅遊，竟然在都柏林機場被態度強硬的安檢人員要求，當眾取出乳房假體以供檢查。

琳娜表示，當下不堪程度就像兔子被車頭燈照到一樣，令人驚慌失措。她說該名女性檢查員甚至沒有主動提議搜身，而只是站在原地看著她拿出乳房假體，「我無法真的思考，每次我都想把這個行為合理化，但我做不到。」

相較琳娜去過的其他幾個城市，荷蘭阿姆斯特丹和英國蘇格蘭的格拉斯哥，當掃描器檢測到假體時，機場人員都會聽她稍微解釋一下她的狀況，卻從沒見過像都柏林機場安檢人員態度這麼強硬的。而且當她才把假體拿出來一半時，安檢人員隨即說「OK，妳可以走了」，當她有時間做下喝杯咖啡時，感覺到的是強大的羞辱感。

琳娜於是寫信向機場單位投訴，並希望同樣的事情不會再次發生，她得到的回應是，「我們無法給妳這個答案」。她再次提出要求後，都柏林機場營運方終於表示，在經過調查後，他們確認本起事件原本確實有更好的應對方式，並對造成琳娜負面體驗感到抱歉，「所有有類似情況的旅客都可以要求進行私人檢查，由訓練有素的工作人員協助進行。」

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