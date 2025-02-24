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撿屍爛醉女友人！她驚喊「不要」仍被硬上　渣男辯：是A片嬌喘聲

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄男子性侵女友人，遭判3年6個月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名男子與女性朋友到夜店喝酒，女子不勝酒力且帶有醉意，於是把她帶回家性侵，高雄地方法院依犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月，男子上訴後遭高雄高分院駁回，維持原判。

根據判決，彭姓男子與女子為朋友，2人於2022年1月1日，在高雄某處夜店飲酒，彭男見女子不勝酒力且帶有醉意，即藉故欲送女子回家，卻於翌日將女子帶回住處房間脫去衣服，不顧女子表明「不要」、「我要回家」等性侵得逞。

彭男辯稱是合意性交，沒有違反意願，當時有扯到裙子幫她脫內褲，之後就發生性行為，女子有說不要，但是語氣是嬌喘的說不要，「像A片那樣」。一審法官審理後認定，彭男涉犯妨害性自主，判刑3年6個月。

彭男上訴指稱，2人早就認識並互有好感，發生性交行為後女子未立即逃脫，且在性交過程中未積極反抗、表達不願意，女子於性交過程中說「不要」，是因他動作太大力，甚至期間曾更換姿勢為女上男下，而他身材瘦小、與女子體重相仿，若有違女子意願，理應可輕易阻止或趁更換體位時輕易逃脫。

法院審酌，女子遭侵犯時，已反覆多次說「不要」，明確表達拒絕之意，彭男為滿足一己性慾，任憑己意曲解成「嬌喘」、「嬌嗔」、「像A片那樣」，此種單方強勢心理作祟下自我解讀，不僅毫無尊重他人性自主決定權觀念，更是性別歧視意識及刻板印象影響下的宰制行徑，維持原判。

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