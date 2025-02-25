受邀進88會館唱歌遭懲戒法院免職！檢察官黃錦秋：一定上訴

▲高檢署檢察官黃錦秋（中），遭職務法庭免除檢察官職務。（圖／記者黃哲民攝）



記者吳銘峯／台北報導

前警政署政風室主任黃錦秋，2020年間兩度與多名警官到豪宅與銀樓地下室唱歌，遭法務部移送，也遭監察院彈劾送交懲戒法院職務法庭議處。職務法庭25日一審宣判，免除她的檢察官職務，轉任檢察事務官。黃錦秋聽判後非常不滿，直說自己打開了「潘朵拉的盒子」，一定上訴。

本案緣於2020年1月間警政署政風室於台北市衡陽路高級餐廳舉行尾牙，結束後由新北市刑大高層邀約，到信義區某豪宅續攤歡唱；當時豪宅招待所內設有撞球檯、籃球機與KTV設備，現場約有10人，除了黃錦秋以外，還有新北地檢署女檢察官王涂芝，其他人都是警察。

但事後卻爆發該處豪宅是「88會館」，負責人就是名模錢帥君的男友、人稱「洗錢大亨」的郭哲敏；另外銀樓地下室就是睿森銀樓負責人、人稱「洗錢教父」涂誠文的房屋。2名女檢察官出入不適當場所，引發喧然大波。最後法務部將黃錦秋移送監察院彈劾，並被移送職務法庭議處；另外王涂芝被移送檢察官人事審議委員會議處。

職務法庭審理黃錦秋涉案部分，25日做出一審宣判，將她重判免除檢察官職務、轉任檢察事務官。黃錦秋這次到庭聆聽宣判，聽到宣判後，她一臉洩氣，無奈的表示不能接受。

黃錦秋表示，當時她擔任政風室主任，尾牙後同事們打算續攤唱歌，就由同事們出面訂場地，所以她根本不知道當時唱歌的地下室有問題；況且該場地還有營利事業登記，只是因為背後的二房東是涂誠文，才會出問題。另外她也沒跟王涂芝等人串供，她請求合議庭調閱通聯記錄、基地台等等，全都遭到駁回，讓她無奈、欲哭無淚。

黃錦秋說「我打開了潘朵拉的盒子」、「我沒想到水這麼深」，她只是偵辦移送了郭哲敏，結果後續就引發這些事情。她強調，郭哲敏、涂誠文都是長期以來收買相關人員、圈養小弟，後來因為窩裡反，所以才有人出面檢舉郭哲敏，身為檢察官當然樂見這種結局，所以她才主動偵辦移送，但卻沒想到會變成這種結局。

黃錦秋無奈表示，這樣的結果對她以及她的家人非常不公平，她只是兢兢業業的執行檢察官職務，真正違反檢察官義務，沒有偵辦郭哲敏、涂誠文的這些上級，反而沒事，倒是她受到這些對待。黃錦秋最後強調，她一定上訴，爭取自己的清白。