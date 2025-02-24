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追求不成竟殺人！行刑式槍殺關渡鹹粥闆娘　狠男重判20年定讞

▲▼ 周俊男 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲槍殺鹹粥店老闆娘，周姓男子遭判刑20年定讞。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

關渡當地小有名氣的鹹粥店，2023年6月間發生兇殺命案。周姓男子持槍闖入店內，並朝著鹹粥店老闆娘、越南籍潘姓女子近距離開槍，潘女一命嗚呼。周男遭捕後，辯稱追求潘女不成，心煩意亂之下才犯案。一、二審均將他判處有期徒刑20年、併科罰金10萬元。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

關渡鹹粥在當地小負盛名，老闆娘案發時為43歲，她嫁到台灣18年，與丈夫育有2子，已經領有我國身分證。至於兇手周男現年52歲，打零工維生，有毒品、詐欺等多項前科，周男曾有一段婚姻，離婚後一人獨居。

回顧案情，本案發生在2023年6月10日，下午近2點左右，周男將事先以不明方式取得的手槍、子彈裝入黑色側背包後，騎乘機車到鹹粥店。當時僅潘女一人在店內，周男掏出手槍，在相隔1張桌子左右的近距離，朝潘女左胸口開槍後立刻逃逸，過程僅花20秒。潘女經送往馬偕醫院搶救後，仍於同日下午2時53分因心臟、肝臟破裂出血及氣血胸而死亡。

案發後引發重視，檢警隨即成立專案小組展開追緝，之後循線逮捕經常到店內的熟客周男，聲請羈押獲准。周男一開始向檢警供稱，是因為當時加點一份炸豆腐，但潘女卻將餐點先給後到的客人，心生不滿，才開槍殺人。不過檢警突破他的心防，這才查出2人疑似曾有感情糾葛，周男曾追求潘女，約會、吃飯，但潘女開出「1個月戒檳榔、改掉壞脾氣」等等條件，周男覺得達不到，又得不到潘女承諾，心煩意亂下才痛下殺手。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理後，一二審均認定周男有罪，再加上他曾有多項前科，因此均將他重判有期徒刑20年、併科罰金10萬元。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

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