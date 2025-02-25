　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮　再加碼送蛋塔！

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮，再加碼送蛋塔！（圖／八餐飲提供）

▲玩翻牌遊戲就能獲得好禮3選1。（圖／八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

美食控注意！點八餐飲集團 推出超狂活動——「美食翻翻樂」翻牌遊戲，讓你用最快樂的方式拿好康！只要玩遊戲成功配對美食，就能直接獲得 3 選 1 超值獎勵，不只這樣，分享活動給好友還能再拿免費蛋塔！遊戲一開跑就有大量玩家參與，不少人大讚「手氣超好，直接拿 200 元折抵券！」、「買一送一券超划算，已經揪團二訪！」， 活動將持續至 4 月 6 日，還沒參加的趕快衝一波，錯過就沒了！

翻對美食，就能拿免費獎勵
這次的翻牌遊戲簡單又好玩，只要成功配對美食，即可免費選擇 1 項獎勵
●200元折抵券（消費滿額可折抵）
●港點兌換券（免費吃港點）
●買一送一券（雙倍美味加倍享受）

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮，再加碼送蛋塔！（圖／八餐飲提供）

▲港式蛋塔外酥內嫩，層層酥皮包裹濃郁滑順的蛋奶內餡，烘烤至金黃焦香，每一口都滿溢香甜與酥脆口感，經典不敗的港式點心。

再加碼！完成挑戰後分享好友再領「蛋塔兌換券」
只要成功玩完遊戲後，分享活動給好友，就能再拿「蛋塔兌換券」！
不用抽獎，直接領！
不用花錢，免費吃！
蛋塔控一定要衝！

一場遊戲，雙重好康！還不趕快挑戰？！

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮，再加碼送蛋塔！（圖／八餐飲提供）

▲點八粵-金絲脆白美人腿是一道創意佳餚，運用現代技法呈現筊白筍的鮮甜脆嫩，金絲外衣增添層次，每一口皆是驚喜，成為餐桌上的開胃亮點。

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮，再加碼送蛋塔！（圖／八餐飲提供）

▲點八粵-廣府三寶燒臘拼盤集結燒鴨、叉燒、油雞三大經典，展現廣東燒臘精髓。燒鴨酥脆多汁、叉燒甜香軟嫩、油雞滑嫩鮮美，風味層次豐富，適合共享。

美食 + 遊戲 = 你不能錯過的限定活動！
活動時間：2025/02/21(五) ➤ 2025/04/06(日)
參與方式：進入活動頁面 ➤ 完成翻牌遊戲 ➤ 選擇 3選1獎勵 ➤ 分享好友再拿蛋塔
立即挑戰翻牌，搶好禮！► https://dimsum8.pse.is/77ap7y
美食遊戲雙重享受，港點優惠輕鬆入手！有興趣的消費者可把握機會，挑戰翻牌遊戲贏取好禮。

詳情請洽點八餐飲集團各門市或官方網站。

點八餐飲集團所有折扣、優惠、行銷活動不得合併使用。
點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/
點八集團各門市資訊https://dimsum8.group/location/
點八粵訂位網址 https://dimsum8.pse.is/8Cantoninline
點8號訂位網址https://dimsum8.pse.is/DIM8inline

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／吳春城辭不分區　劉書彬遞補立委
快訊／資深女星易淑寬遭搜索約談
快訊／吳春城請辭立委！高喊「哈雷路亞」
快訊／檢抗告成功！林岱樺弟、2助理交保　高分院撤銷裁定
關鍵錄音內容曝！李威捲精舍命案　全因「得罪王薀會下地獄」
快訊／威震集團吳明達遭埋伏開5槍　咖啡廳老闆判12年
金錢豹老董偕小24歲嬌妻亮相！　舞台大秀恩愛
投打數據曝缺點！中華隊力抗西班牙
最新死亡視角曝！　騎士噴進車底慘遭輾死

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

為存載具超商爆口角影片瘋傳！網友驚覺聲音好耳熟　直接點名「雙人組合天團」

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮　再加碼送蛋塔！

人氣商品「買1送1」、咖啡「買7送7」！超商228連假優惠一次看

美式賣場熱賣神級平價保養！內行人讚爆：「這可能是我用過最好的開架商品」

肯德基「4大加碼優惠」挺中華隊！咔啦雞腿堡3折　還有銅板餐

全家夯品買1送1！咖啡5杯188元、深夜美食下殺　228連假優惠來了

2大速食店最新比薩好康！達美樂買1送2、必勝客狂殺199元

麥當勞APP最新優惠來了！勁辣香雞翅買1送1、小薯下殺10元

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

為存載具超商爆口角影片瘋傳！網友驚覺聲音好耳熟　直接點名「雙人組合天團」

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮　再加碼送蛋塔！

人氣商品「買1送1」、咖啡「買7送7」！超商228連假優惠一次看

美式賣場熱賣神級平價保養！內行人讚爆：「這可能是我用過最好的開架商品」

肯德基「4大加碼優惠」挺中華隊！咔啦雞腿堡3折　還有銅板餐

全家夯品買1送1！咖啡5杯188元、深夜美食下殺　228連假優惠來了

2大速食店最新比薩好康！達美樂買1送2、必勝客狂殺199元

麥當勞APP最新優惠來了！勁辣香雞翅買1送1、小薯下殺10元

昔日綜藝咖淪淫狼！NONO堅不認罪「求法官判無罪」　5／13宣判

輝達利多促屋主收手惜售　全台8大高鐵站房價「僅1站跌價」

全台5飯店買一送一優惠！享免費早晚餐、下午茶　私人風呂泡湯

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

酒後強抱女課長　宜蘭原住民事務所長判刑遭拔官！調民政處專員

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

給吃過期堅果　陸航空公司付4500元要求簽「保密協議」

專訪／盆滿缽滿的幹片人生　YTR好口貝約粉絲「看我們到80歲包尿布」

寫真模特兒陳鈺勳　推出最大尺度寫真完美比例曝光

加強對中國晶片管制　外媒曝「川普團隊向盟友施壓」

#國軍無人機 墜落砸毀民宅屋頂！屋主傻眼：很倒楣

消費熱門新聞

美式賣場熱賣神級平價保養

超商買1送1、咖啡買7送7　連假優惠一次看

肯德基「4大加碼優惠」力挺中華隊

集氣晉級戰！7-11咖啡飲料買2送2

超商爆口角影片瘋傳　網友直接點名雙人組合天團

全家連假優惠！夯品買1送1、咖啡5杯188

直擊！金高千日醇「萬象煙燻」醇厚一飲難忘

咖啡4元！全聯、家樂福百款商品買1送1

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

2大連鎖速食店最新比薩優惠

烤蕃薯超殺價「第2件2折」

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」

Mia C'bon攜手米其林指南年輕主廚打造星級饗宴

麥當勞APP最新優惠來了

更多熱門

相關新聞

千元吃10道港點！六福萬怡粵菜廳新推午間套餐

千元吃10道港點！六福萬怡粵菜廳新推午間套餐

熱愛飲茶的饕客別錯過，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，即日起推出「靚港點」平日午間套餐，售價999元+10%，可一次品味10道港式點心，1月24日前4人同行，用餐均點「靚港點套餐」，即享第4客免費，相當於餐費77折。

點八餐飲歡慶中華隊奪冠　港點買一送一

點八餐飲歡慶中華隊奪冠　港點買一送一

「點八粵」插旗台北市東區　開幕優惠滿千送千

「點八粵」插旗台北市東區　開幕優惠滿千送千

「點八粵」4大必點！下午茶198元起

「點八粵」4大必點！下午茶198元起

點八餐飲號召感念師恩　打卡享優惠

點八餐飲號召感念師恩　打卡享優惠

關鍵字：

點八餐飲點八粵點8號港點

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面