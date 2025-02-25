免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮　再加碼送蛋塔！

▲玩翻牌遊戲就能獲得好禮3選1。（圖／八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

美食控注意！點八餐飲集團 推出超狂活動——「美食翻翻樂」翻牌遊戲，讓你用最快樂的方式拿好康！只要玩遊戲成功配對美食，就能直接獲得 3 選 1 超值獎勵，不只這樣，分享活動給好友還能再拿免費蛋塔！遊戲一開跑就有大量玩家參與，不少人大讚「手氣超好，直接拿 200 元折抵券！」、「買一送一券超划算，已經揪團二訪！」， 活動將持續至 4 月 6 日，還沒參加的趕快衝一波，錯過就沒了！

翻對美食，就能拿免費獎勵

這次的翻牌遊戲簡單又好玩，只要成功配對美食，即可免費選擇 1 項獎勵

●200元折抵券（消費滿額可折抵）

●港點兌換券（免費吃港點）

●買一送一券（雙倍美味加倍享受）

▲港式蛋塔外酥內嫩，層層酥皮包裹濃郁滑順的蛋奶內餡，烘烤至金黃焦香，每一口都滿溢香甜與酥脆口感，經典不敗的港式點心。

再加碼！完成挑戰後分享好友再領「蛋塔兌換券」

只要成功玩完遊戲後，分享活動給好友，就能再拿「蛋塔兌換券」！

不用抽獎，直接領！

不用花錢，免費吃！

蛋塔控一定要衝！

一場遊戲，雙重好康！還不趕快挑戰？！

▲點八粵-金絲脆白美人腿是一道創意佳餚，運用現代技法呈現筊白筍的鮮甜脆嫩，金絲外衣增添層次，每一口皆是驚喜，成為餐桌上的開胃亮點。

▲點八粵-廣府三寶燒臘拼盤集結燒鴨、叉燒、油雞三大經典，展現廣東燒臘精髓。燒鴨酥脆多汁、叉燒甜香軟嫩、油雞滑嫩鮮美，風味層次豐富，適合共享。

美食 + 遊戲 = 你不能錯過的限定活動！

活動時間：2025/02/21(五) ➤ 2025/04/06(日)

參與方式：進入活動頁面 ➤ 完成翻牌遊戲 ➤ 選擇 3選1獎勵 ➤ 分享好友再拿蛋塔

立即挑戰翻牌，搶好禮！► https://dimsum8.pse.is/77ap7y

美食遊戲雙重享受，港點優惠輕鬆入手！有興趣的消費者可把握機會，挑戰翻牌遊戲贏取好禮。

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