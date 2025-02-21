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高職畢業先就業　她進飯店磨2年終確立廚師夢

▲「青年就業領航計畫」讓李祐甄提早入職場磨練，更助她存到一筆創業基金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「青年就業領航計畫」讓李祐甄提早入職場磨練，更助她存到一筆創業基金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵高中職應屆畢業生先進職場探索職涯方向，勞動部與教育部推出「青年就業領航計畫」，提供青年職場學習體驗機會，除薪資收入外，每月還加碼1萬元就業津貼，最高可領到36萬元，21歲的李祐甄就透過該支計畫進入飯店擔任廚師，不僅讓她累積經驗確立未來職涯方向，更助她存到一筆創業基金。

自家齊高中餐飲管理科畢業的李祐甄表示，高三經學校老師介紹「青年就業領航計畫」，她就決定畢業後不升學先參與計畫累積職場經驗，2年前在勞動部雲嘉南分署台南就業中心協助媒合下進入禧榕軒大飯店擔任內場助廚工作，提早入職場磨練。

李祐甄說，因家人從事餐飲業，所以自小她就常跟著家人玩麵糰、做料理，所以對餐飲業很有興趣，不愛念書的她高中選擇餐飲科就讀，後來參與青年就業領航計畫擔任飯店助廚，學習備料與製作餐點，讓她成為廚房中萬綠叢中的一點紅，由於有天分且積極學習，李祐甄不到兩年時間就從助廚一路升到二廚，還參與飯店的菜色開發，深獲飯店高層肯定，這也讓她確立未來要當廚師的路。

▲「青年就業領航計畫」讓李祐甄提早入職場磨練，更助她存到一筆創業基金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

透過「青年就業領航計畫」，李祐甄更加了解自己要的是什麼，她說，很開心作對選擇，在經過社會歷練後重返校園，會更加清楚自己的目標，未來她除繼續升學外，也想去香港學習製作正宗港點，要讓自己未來餐飲路能走的更寬廣；另她也建議尚未找到職涯方向的高中職學弟妹，可藉由計畫提早了解職場概況，將來如要升學，可先賺取學費或先存筆創業基金。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「青年就業領航計畫」幫助青年進入職場探索並確立職涯方向，先工作再讀書，未來更有機會學以致用，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每月還能額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元，鼓勵高中職畢業生若尚不清楚要先就學或就業，可參加計畫累積工作經驗，釐清職涯目標。

▲「青年就業領航計畫」讓李祐甄提早入職場磨練，更助她存到一筆創業基金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟還說，「青年就業領航計畫」不僅提供津貼還配有職場導師協助青年快速融入職場，雇主亦有每月5,000元的訓練指導費，最長發給24個月，歡迎高中職應屆畢業生與事業單位加入，相關計畫內容可上青年就業領航計畫網站(https://youthjob.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或電洽（06）6985945轉1699。

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