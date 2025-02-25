「你家15票要蓋在XXX左耳，不然會完蛋」　馬祖2022選戰爆大量記號票

▲調查發現連江縣2022年地方選舉時出現多張「記號票」。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

連江縣2022年地方選舉時出現多張「記號票」，監察院今（25日）公布調查報告，確有部分蓋在候選人之號次欄、相片欄或姓名欄上之記號票，且連江地方法院2022年刑事判決亦證實確有「記號票」之存在，甚至發生選民遭威脅如「你家15票都要蓋在某候選人左耳，不然會完蛋」。另外，監委也提到，選舉有效票認定標準過於寬鬆，建請中選會將有效票限縮於蓋在圈選欄內或至少須碰到圈選欄邊線，而圈選在號次欄、相片欄、姓名欄非屬有效票。

監委林郁容、范巽綠指出，據民眾陳訴，蓋在候選人號次、人像或姓名欄之有效票，與出現蓋多次章的選票，在馬祖地區俗稱「記號票」，於2022年連江縣地方公職人員選舉大量出現，並檢附該縣北竿鄉7號投開票所鄉民代表開票之影像。

經監察院檢視，確有部分蓋在候選人之號次欄、相片欄或姓名欄上之記號票，且連江地方法院2022年度選訴字第1號及112年度選訴字第1號刑事判決亦證實確有「記號票」之存在而認定被告犯公職人員選罷法第99條第1項之交付不正利益罪定讞，調查報告業經本院內政及族群委員會審查通過。

監委也指出，中選會歷年函頒之「選舉票有效與無效之認定圖例」認為「圈選於每一候選人欄各格內，能辨別為圈選何人者，仍應屬有效票」，認定標準過於寬鬆，例如中選會最早於69年11月5日公告選舉票有效之認定圖例。另外中選會於80年10月5日、94年8月21日、96年11月9日、97年2月14日、99年10月1日、100年5月31日、103年7月23日、104年10月29日雖歷經8次修訂，但仍維持69年11月5日選舉票有效之認定標準。

監委范巽綠提到，中選會頒布28種圖例都是有效票，認定如此寬鬆，也給記號票很大發揮空間，馬祖甚至發生選民遭威脅如「你家15票都要蓋在某候選人左耳朵上，不然你就會完蛋」，顯見記號票牽扯賄選與暴力，令選民心生恐懼。

二位委員強調，有心人士在連江縣地方選舉透過「記號票」進行賄選確有其事，且該問題已存在多年仍無法有效解決 ，實係因中選會歷年函頒之「選舉票有效與無效之認定圖例」對有效票之認定標準過於寬鬆。由於選舉人多已普遍習慣於選票圈選欄內圈選候選人，為免爭議，避免候選人指示選民將選票圈選於候選人欄位之特定位置，建請中選會將有效票限縮於蓋在圈選欄內或至少須碰到圈選欄邊線，而圈選在號次欄、相片欄、姓名欄非屬有效票。

監委強調，法務部於90年間認為應「限縮有效票之範圍，以防杜賄選及暴力介入選舉」，本院建議得參照92年所修正之總統副總統選罷法文字「所圈位置全部於圈選欄外或不能辨別為何組者為無效票」，據以修正現行公職人員選罷法第64條第1項第3款及總統副總統選罷法第60條第1項第3款規定。

監委建議，在印製選票時，可將圈選欄邊線加粗或用明顯顏色，有助選舉人圈選時之識別，同時於選票上加註警語「圈選於圈選欄外，為無效票」，另在選舉前可加強宣導，投票當日並在各票所張貼標語，以提醒選舉人。又在選務教育訓練時，特別提醒選務人員注意此部分。

