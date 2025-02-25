俄烏戰爭3週年！　俄外長曝停戰條件：和平協議需符合莫斯科利益

▲俄外長拉夫羅夫表示願意結束與烏克蘭的戰爭，但和平協議需符合俄羅斯利益。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）24日表示，莫斯科對於結束與烏克蘭的戰爭持開放態度，但前提是和平協議必須符合俄羅斯利益，否則不會停止戰鬥。與此同時，拉夫羅夫也透露，俄方目前正與美國就和平解決方案進行接觸，並指責歐洲試圖延長衝突。

據《莫斯科時報》報導，拉夫羅夫在戰爭爆發3週年之際表示，俄羅斯願與烏克蘭、歐洲或任何「真誠希望幫助實現和平的代表」進行談判。不過，他強調，莫斯科不會無條件停火，「只有當談判結果能為俄羅斯帶來穩固且可持續的利益時，我們才會結束敵對行動。」

此外，拉夫羅夫也就美俄目前正進行的和平談判，呼籲美國任命一名代表，專門負責談判事宜。據悉，拉夫羅夫上周在沙烏地阿拉伯，與美國國務卿盧比歐及其他白宮官員進行了「積極」討論，顯示美俄雙方在尋求解決方案方面仍保持接觸。然而，美俄雙方的談判進展未明，歐洲方面則持續對俄羅斯施壓。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指責歐盟阻礙和平進程，並批評歐盟對俄羅斯實施的新一輪制裁措施是「走在堅信需要繼續戰爭的道路上」，與美俄試圖尋求解決方案的努力背道而馳。