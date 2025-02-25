　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭3週年！　俄外長曝停戰條件：和平協議需符合莫斯科利益

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2日在印度出席G20外長會議。（圖／路透）

▲俄外長拉夫羅夫表示願意結束與烏克蘭的戰爭，但和平協議需符合俄羅斯利益。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）24日表示，莫斯科對於結束與烏克蘭的戰爭持開放態度，但前提是和平協議必須符合俄羅斯利益，否則不會停止戰鬥。與此同時，拉夫羅夫也透露，俄方目前正與美國就和平解決方案進行接觸，並指責歐洲試圖延長衝突。

據《莫斯科時報》報導，拉夫羅夫在戰爭爆發3週年之際表示，俄羅斯願與烏克蘭、歐洲或任何「真誠希望幫助實現和平的代表」進行談判。不過，他強調，莫斯科不會無條件停火，「只有當談判結果能為俄羅斯帶來穩固且可持續的利益時，我們才會結束敵對行動。」

此外，拉夫羅夫也就美俄目前正進行的和平談判，呼籲美國任命一名代表，專門負責談判事宜。據悉，拉夫羅夫上周在沙烏地阿拉伯，與美國國務卿盧比歐及其他白宮官員進行了「積極」討論，顯示美俄雙方在尋求解決方案方面仍保持接觸。然而，美俄雙方的談判進展未明，歐洲方面則持續對俄羅斯施壓。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指責歐盟阻礙和平進程，並批評歐盟對俄羅斯實施的新一輪制裁措施是「走在堅信需要繼續戰爭的道路上」，與美俄試圖尋求解決方案的努力背道而馳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最後一戰！　解密還沒出賽的王牌「莊陳仲敖」
「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據
快訊／台中新光三越遭通報「飄瓦斯味」！大批警消衝現場
京華城案首批4確定被告！朱亞虎2人緩起訴　應曉薇男友、助理不
港媒曝台麥當勞不雅片瘋傳！　短裙女子驚人背景曝
快訊／興富發吊臂砸中捷害1死15傷　2工人過失致死罪獲緩刑3
中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤出爐
傳徵召女性服義務役　國防部否認：目前並沒有這樣的規劃
曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！
快訊／「跟我很爽」慘遭電擊制伏　淫狼NONO第7度現身士院開
台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

做給大家看？美「政府人事局」也裁員　下一波恐上萬人丟飯碗

俄烏戰爭3週年！　俄外長曝停戰條件：和平協議需符合莫斯科利益

中國出資！巴基斯坦瓜達爾機場「蓋完未用」　一帶一路工程淪蚊子館

逼我友邦「棄台投中」！日本駐巴拉圭前大使曝中國惡劣行徑

快訊／南韓高速公路「高架橋崩塌」！活埋3死5傷　恐怖畫面曝光

美俄反對聯大「烏克蘭決議」　川普與歐洲公開決裂

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前「加入歐盟」

最煎熬的一周！英法領導人急赴華府　CNN：試圖「說服川普」

芬蘭總統警告川普：若俄羅斯贏得烏克蘭戰爭　美國就輸了

美歐裂痕浮現！　路透：川普和馬克宏在烏克蘭問題上「嚴重分歧」

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

做給大家看？美「政府人事局」也裁員　下一波恐上萬人丟飯碗

俄烏戰爭3週年！　俄外長曝停戰條件：和平協議需符合莫斯科利益

中國出資！巴基斯坦瓜達爾機場「蓋完未用」　一帶一路工程淪蚊子館

逼我友邦「棄台投中」！日本駐巴拉圭前大使曝中國惡劣行徑

快訊／南韓高速公路「高架橋崩塌」！活埋3死5傷　恐怖畫面曝光

美俄反對聯大「烏克蘭決議」　川普與歐洲公開決裂

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前「加入歐盟」

最煎熬的一周！英法領導人急赴華府　CNN：試圖「說服川普」

芬蘭總統警告川普：若俄羅斯贏得烏克蘭戰爭　美國就輸了

美歐裂痕浮現！　路透：川普和馬克宏在烏克蘭問題上「嚴重分歧」

投打數據曝缺點！中華隊力抗西班牙　15位投手皆可上

董座施崇棠親赴GTC 2025！　華碩AI POD伺服器解決方案三月出貨

Lisa創K-POP首例！　「登奧斯卡表演」合作2世界大咖

做給大家看？美「政府人事局」也裁員　下一波恐上萬人丟飯碗

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

嗆「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據

英特爾首批18A先進製程樣品測試中　郭明錤：良率有很大改善空間

大立光配息看俏　股價逆勢走揚

71歲董明珠再次被提名候選董事長　通過後將再戰三年

666幸運骰再現！郭俊麟為中華隊加油：該是時候了

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

國際熱門新聞

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

聯合國大會美國輸了！　歐洲對烏克蘭立場提案取得勝利

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

美科技股收黑！那斯達克挫237點　台積電ADR重跌近3%

日拉麵店公審1星客人遭灌爆　老闆最新回應曝光

川普盼俄烏停戰速戰速決　俄另有盤算

6男「深夜野戰」公園活春宮　狼狽畫面曝

逾1000女被逼賣淫　西班牙破獲犯罪集團

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

路透：川普和馬克宏在俄烏問題「嚴重分歧」

美國中東特使：俄烏和平協議即將達成

美歐烏克蘭分歧　川普馬克宏會談：同意歐洲維和部隊進駐烏克蘭

同事上班遲到30分鐘　保全3槍擊斃他

更多熱門

相關新聞

川普施壓台積電救英特爾　郭智輝：對外投資須經投審會

川普施壓台積電救英特爾　郭智輝：對外投資須經投審會

美國總統川普近期不斷劍指台積電（2330），像是希望台積電可以跟英特爾有相關合作、或是擴大加速投資美國，對此，經濟部長郭智輝今（25）日指出，目前都沒有收到正式消息，且涉及到我國對外投資，目前沒有收到訊息所以無法評論。

川普與歐洲公開決裂　反對烏克蘭決議

川普與歐洲公開決裂　反對烏克蘭決議

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前入盟

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前入盟

英法領導人急赴華府　CNN：試圖「說服川普」

英法領導人急赴華府　CNN：試圖「說服川普」

路透：川普和馬克宏在俄烏問題「嚴重分歧」

路透：川普和馬克宏在俄烏問題「嚴重分歧」

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯美國北美要聞停火談判Sergei Lavrov

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

更多

最夯影音

更多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面