2024年國人出國比外客來台多899.2萬人　許淑華憂觀光倒閉潮再現

▲南投燈會參觀人次、產值創新高。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國人出國旅遊風氣持續居高不下，據交通部觀光署統計，2024年國人出國和外國旅客來台相差達899.2萬人次，換算觀光產值，逆差約為6922億元；觀光大縣南投縣長許淑華認為，若中央不能嚴正看待這個結果，認真思考因應，任由觀光逆差持續擴大，恐加深國內觀光拮据狀況，進而導致觀光倒閉潮再現。

許淑華24日上午主持縣務會議，聽取縣府觀光處長陳志賢簡報「2025南投燈會」成果簡報：統計滿意度達98%、22天展期參觀人潮達580萬人次、產值高達40億元；許淑華說，在疫情之後，觀光產業普遍蕭條的氛圍下，南投燈會不但創下三項新紀錄，人均消費也從前年的500元大幅增長至700元，實屬難得，更為南投疫後觀光打了一劑強心針。

不過許淑華表示，燈會活動只是一時，南投觀光業者在疫後慘澹艱辛維持、力求振興，很多都面臨可能要關門的狀況，卻苦等不見中央政府對復甦國內觀光的「及時雨」，所以復甦國內觀光的重擔就落到地方頭上，幾乎都是各縣市政府自己行銷及推廣觀光，本次南投燈會即為典型案例，但耗費許多預算也僅能吸引國內遊客，外國遊客仍有賴中央推出更明顯有力的政策來主導、創造更大效益，才能幫助觀光業者脫離困境、協助振興。

以交通部觀光署統計數據而言，2024年國人計有1684.9萬人次出國，但外國旅客只有785.7萬人次訪台；另據交通部觀光署公布的228連假旅宿訂房率，南投縣旅宿訂房率破6成、高居全國前四，在傳統旅遊淡季及國人出國潮衝擊下，表現仍顯不俗，但都僅限國旅族群，連假效益對於整體觀光景氣復甦猶如杯水車薪。

許淑華指出，中央雖仍以未來一年創造超過1000萬觀光人次為目標，但必須正視觀光業面臨困境，推動明確有效的觀光政策，並與地方政府緊密合作，引入更多外國旅客來台旅遊消費，為蕭條的觀光產業注入活水，避免出現觀光倒閉潮，重振觀光榮景。