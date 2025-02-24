台人狂出國、外國客不來　觀光逆差近900萬人次

▲國旅吸引力低，國人都跑出國玩 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣觀光逆差持續擴大，無論在人次或金額上都呈現惡化趨勢。根據交通部觀光署統計，2024年全年國人出國人次達1684.9萬，外國旅客來台僅785.7萬，兩者相差899.2萬人次。

台灣長期以來出境人次多於入境人次，2020年新冠疫情重創觀光業，即便2022年底邊境解封後，國人開始報復性出國，但國際旅客並未大幅回流，導致觀光逆差進一步惡化。

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去年台灣人出國1684.9萬人次，其中日本旅遊佔比最高，約3成以上，等於每3人出國就有一人前往日本。前五大旅遊目的地依序為日本、中國、港澳、韓國與越南。至於外國旅客來台前五大來源地則為日本、港澳、韓國、美國與菲律賓，其中，日本旅客人數略高於港澳旅客。

《中國時報》報導，觀光產值方面，以2023年的公開數據推估，外籍旅客在台人均消費4萬1590元，乘以785.7萬人次，產值約3267.7億元；相較之下，台灣人出國平均每趟花費6萬481元，乘以1684.9萬人次，總額高達1兆190億元，使得觀光逆差高達6922.3億元，金額甚至超過台灣去年對中國的貿易順差176億美元。

台灣赴日旅遊熱潮持續高漲，去年約600萬人次赴日，而日本旅客來台僅130萬人次，雙方人數逆差達470萬人次，幾乎占整體逆差的一半以上。晴日旅行社總經理黃清涼分析，2025年赴日旅遊需求仍將維持高峰，隨著東京、大阪飯店持續擴建，以及世界博覽會的舉辦，日本旅遊熱度短期內難以下降。

除日本外，雄獅旅遊分析，2025年國際旅遊需求仍然暢旺，歐洲旅遊熱度持續攀升，即使團費上漲，仍無法抑制市場需求，許多歐洲行程已預訂至暑假；深度旅遊與主題旅遊成為新趨勢，冷門國家與城市開始對更多人具有吸引力，如北歐、東非、南非、中亞等地區，相關行程在2024年均呈現雙位數增長，成為旅遊市場的新亮點。