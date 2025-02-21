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0121地震衝擊觀光產業　郭國文辦座談會促成災後振興方案

▲0121地震衝擊地方觀光產業，郭國文辦座談會，促成災後振興方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲0121地震衝擊地方觀光產業，郭國文辦座談會，促成災後振興方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢0121地震滿月，立委郭國文表示天災發生後搶救、災民安置、修繕重建外，區域振興也不可或缺，地震後楠西梅嶺重要觀光景點遊客少了一半，即便建築物沒受損，沒客人上門造成不小衝擊，21日邀請玉井、楠西、官田等觀光業者協會代表，召開振興山區觀光座談會，邀請交通部觀光署林信任副署長率相關單位南下參與。

在場協會代表發言表示，觀光業跟農業一樣靠天吃飯，天助之外也要有人助，受地震影響的玉井、楠西、南化是台南芒果主要產區，往年芒果季都湧入大量觀光客，然而地震造成餐廳商家收入減少，依靠務農及觀光的民眾都非常憂心。

▲0121地震衝擊地方觀光產業，郭國文辦座談會，促成災後振興方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在場業者補充很多外地民眾誤以為農業區受損嚴重，然而梅嶺對外聯絡道路、觀光設施都很完整，許多觀光果園園主無奈表示，許多常客因為擔心地震而取消計畫，因此找上在地立委郭國文協助幫忙。

交通部觀光署正面回應現場訴求，林信任副署長表示在郭國文委員協調下，2025年將會推動六大項總經費共1860萬的振興觀光行銷活動，包含森活節、自行車活動、峽谷音樂會等來帶動災後振興，也會加碼支持梅嶺採線活動以及官田熱氣球活動，並推動大西拉雅觀光圈計畫。

▲0121地震衝擊地方觀光產業，郭國文辦座談會，促成災後振興方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

郭國文強調過往觀光客都是往舊府城區跑，但如果能沿著台20、台三線往山區採點，會發現大台南每個區域不同的特色亮點，能夠有效引流減壓舊城區觀光負荷外，更能夠加深大家對於合併後大台南各地觀光的記憶點，自己會與長期在交通委員會耕耘的林俊憲攜手合作，串聯舊縣區觀光景點，達到共伴效應。

另外，郭國文也談到身為財政委員會委員，未來也會督促公股銀行善盡社會ESG責任，協助媒合企業採購受地震影響的芒果，另外也要求中央地方觀光單位能傾聽業者心聲，評估用發放振興券的模式，讓南科等地的大企業認購、鼓勵員工來山區觀光消費。

▲0121地震衝擊地方觀光產業，郭國文辦座談會，促成災後振興方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而民眾關心的今年楠西賞螢活動恐停辦一事，在郭國文要求下，台南市政府觀旅局長林國華現場允諾將會擴大辦理，並結合龜丹溫泉一同推動觀光，郭國文最後說到這次地震影響山區的經濟層面與地區未來發展，21日辦理觀光振興座談會的計畫，會要求相關單位務必落實，讓觀光產業能夠得到振興並永續發展。

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