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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／賴清德不信任度40.5%、不滿意施政41.7%　再創就任新高

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（24日）公布最新「2月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有50.5%民眾信任賴清德、40.5%不信任，而在施政滿意度上，則有48.6%表達滿意、41.7%不滿意，值得注意的是，不信任與不滿意施政再度創下就任新高，賴總統就任9個月以來，滿意執政表現的民眾雖增加3.4個百分點，但不滿意卻增加16.4個百分點，反映出原本觀望的民眾大多數轉為負評。而卓榮泰則是36.8%滿意，另有39.1%不滿意。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》調查，有50.5%信任賴總統，其中17.5%很信任、33.0%還算信任，相較上月減少3.1個百分點，另有40.5%不信任賴總統，其中21.0%很不信任、18.5%有點不信任，則比上月微增0.1個百分點，而本月信任賴總統的民眾創下就任以來新低，不信任賴總統的民眾則是達到就任以來新高。

此外值得注意是賴總統就任9個月以來，表示信任賴總統的民眾減少2.5個百分點，而不信任賴總統的則增加6.6個百分點。

進一步分析，台北市與桃竹苗、20至29歲與50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，不信任賴總統的多於信任，其餘各群民眾大多數傾向信任賴總統，尤其是高屏、30至39歳與60歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等群超過5成5信任賴總統，中立民眾39.9%信任賴總統、42.4%不信任，態度非常分歧。

▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

▲▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

此外，針對「賴清德施政滿意度」，有48.6%滿意賴總統的執政表現，其中11.8%很滿意、36.8%還算滿意，相較上月減少1.8個百分點，另有41.7%不滿意，其中21.7%很不滿意、20.0%有點不滿意，比上月微增0.5個百分點，值得注意是本月賴總統執政滿意度是去年7月以來首度低於5成，同時不滿意賴總統執政表現的民眾達到就任以來新高。

此外賴總統就任9個月以來，滿意賴總統執政表現的民眾雖增加3.4個百分點，但不滿意賴總統表現的民眾卻增加16.4個百分點，反映出原本觀望的民眾大多數轉為負評。

▲▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有36.8%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中7.2%很滿意、29.6%還算滿意，比上月減少3.1個百分點，另有39.1%不滿意，其中18.3%很不滿意、20.8%有點不滿意，比上月增加1.3個百分點，未明確回答的有24.1%。

進一步分析，本月卓院長施政滿意度是就任以來次低（僅高於就任後首次民調），而不滿意卓院長施政表現的民眾創下就任以來的新高。卓院長就任9個月以來，滿意其施政表現的民眾增加5.1個百分點，不滿意卓院長表現的卻增加20.3個百分點。

▲▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年2月19至21日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話753人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

●還想看更多...

►美麗島1月民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

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