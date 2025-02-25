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三星攜手Pokémon GO打造7大體驗園區　快到松菸和神隊友挑戰任務，再抽豐富好禮

記者蘇晟彥／台北報導

說到台灣人瘋什麼，《Pokémo n GO》絕對是不可缺少的回憶，才剛在新北大都會公園舉辦完的「Pokémon GO Tour：合眾地區」就吸引超過萬人到場參與。錯過的民眾也別擔心，台灣三星因應Galaxy S25旗艦系列上市，將從 2 月 28 日至 3 月 9 日在松菸文創園區3號倉庫舉辦「發現神隊友體驗活動」，不僅可以在現場體驗Galaxy S25旗艦系列、Galaxy AI的強大魅力，只要完成指定集章任務，就有機會獲得Galaxy Buds3、第二代 The Freestyle 投影機 & 皮卡丘收納保護套等豐富好禮！

▼台灣三星攜手Pokémon GO，要號召所有民眾一起到松菸「發現神隊友」。（圖／品牌提供）

▲▼ 三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy S25旗艦系列新機上市後，以強大的Galaxy AI 驚艷消費者，這次與時下最熱門的《Pokémon GO》攜手，將寶可夢「著名地標」搬到松菸文創園區3號倉庫，打造「神隊友體驗館」要藉由一系列的體驗活動，更讓民眾能親自體驗「AI神隊友」的魅力。

就如同小智要踏上成為寶可夢大師，要成為AI神隊友，一定得從「真星鎮」出發，先讓資深的AI神隊友介紹活動的細節、再領取體驗任務卡，踏上冒險的旅程。本次活動共有７大園區，包含

藍色園區：鈦藍市、雪風神殿、訓練家Cafe
黃色園區：常磐森林、25號道路、神隊友地標、神隊友體驗區

在每個園區中都有不同的任務等待訓練家挑戰，像是鈦藍市可以遇見迷你龍和哈克龍，並體驗Galaxy AI最新功能跨APP執行、AI自動剪輯及音訊橡皮擦；神隊友地標則是要讓訓練家透過「百倍變焦」找到地球儀上的地點，找出隱藏的秘密；在每個園區中訓練家都能體驗到各種Galaxy S25旗艦系列、Galaxy AI的功能，不管是從未使用過三星系列手機、又或著是對於Galaxy AI強大的「AI助手」功能有興趣的民眾，都一定能從一系列的體驗活動中更加認識最強的Galaxy S25系列新機。

體驗結束後，別忘記在體驗任務卡上蓋章，集滿3枚印章（最少包含2個藍色園區），就能獲得 Galaxy Store 50元《Pokémon GO》的序號券；此外，只要拍下現場體驗Galaxy S25旗艦系列的照片，上傳到三星官方FB的指定貼文下面，並且 @ 一位好友，就有機會抽到三星的The Freestyle投影機 + 皮卡丘收納保護套！

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝▲▼ 三星

▲▼

▲透過「跨APP執行」，只要一句話就能將多個步驟、跨越不同App的事情一次搞定。

Galaxy AI有許多令人驚豔的升級功能，像是透過「口語即搜尋」，一聲指令就能幫你「跨APP執行」，將以前需要多個步驟才能搞定的事情，只透過一句話就能輕鬆完成。舉例來說，想要將這次活動加到行事曆上，只要長按右側電源鍵說出指令「請將三星發現神隊友體驗館活動加到行事曆中」，就能完成加入；想要傳送給朋友也只要說出「請找出Galaxy S25發現神隊友體驗活動，並傳訊息給 Candy」就能完成傳送，不用再耗時打開「Google搜尋」和「訊息」兩個App了。

現代人生活已經跟AI密不可分，但市面上這麼多AI功能，選擇最方便、最全面的才是最重要的！今年推出的Galaxy S25旗艦系有更多進階Galaxy AI功能，透過更個人化簡易操作的AI以及多面向的功能，不管是安排旅遊行程、工作需求等，透過簡單指令就能將生活中瑣碎的大小事輕鬆解決，絕對是今年「神隊友」的最佳選擇。

發現神隊友體驗活動資訊

活動時間：2025/02/28 – 03/09
平日（3/2-3/7）：12:00~20:00
假日（2/28-3/1 & 3/8-9）：11:00~20:00
活動地點：松山文創園區3號倉庫
活動官網：https://www.samsung.com/tw/offer/2025-pgo-event/

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