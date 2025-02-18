新機要搶，還要買對地方！Galaxy S25神腦回饋加碼　送神腦幣+壽星優惠爽省好幾千！

▲神腦購Galaxy S25爽拿好康超有感，送豪禮、神腦幣回饋、專屬會員加碼優惠、壽星優惠等，折扣加一加也省了好幾千元。（圖／記者周宸亘攝，下同）

科技中心／綜合報導

在發表會前就備受矚目的三星Galaxy S25系列，其中Galaxy S25 Ultra不但是全新超薄機型，甚至被網紅大讚是S25系列裡手感最好的一款，整體效能大躍進，在開賣時掀起排隊熱潮，錯過頭香好康別氣餒，網友紛傳在神腦購Galaxy S25爽拿好康超有感，不只送豪禮，還有神腦幣回饋、專屬會員還有加碼優惠、壽星另有優惠，折扣加一加也省了好幾千元，而且門市、網購同享優惠，實在太方便了！

▲三星Galaxy S25系列一上市即掀起討論熱潮。

這次三星Galaxy S25系列一上市就掀起討論熱潮，一票星粉喊搶「必入手」！就是因為新款三星Galaxy S25系列著重在更貼近日常的AI功能， Galaxy AI有搜尋、翻譯、摘要及生成式圖像等功能，升級後的Google Gemini Live能理解複雜對話，還可讀取照片及YouTube內容提供建議並透過Now Brief（個人頭條）和Now Bar 提供個人化資訊與應用快捷操作，讓使用體驗更直覺，此外，三星鍵盤內建AI Stickers，可根據輸入文字生成專屬貼圖，讓對話更具個人風格，直覺的使用方式讓AI應用有出神入化感。

三星Galaxy S25旗艦系列不只帶來強大AI助理Galaxy AI，搭載全新Snapdragon 8 Elite for Galaxy，AI智能進化和效能全面升級，尤其Galaxy S25 Ultra換上全平面螢幕+平面邊框，視覺更俐落、手感更升級，影像與音訊再進化，也讓Galaxy S25 Ultra 成「演唱會神機」新代表，超廣角鏡頭升級至5,000萬畫素，並搭載全新影像技術，提升夜拍效果，音訊方面，新增音訊橡皮擦，能透過AI自動辨識並降低風聲、人群聲等背景噪音，強化錄音品質，確保高效能運作時依然穩定，提供更流暢的遊戲與多工體驗，展現AI旗艦機皇實力，讓星粉們超期待！

▲即日起至2/28在神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃台、神腦生活網路商城購買 Galaxy S25（空機版），選擇指定方案可直接獲得神腦幣回饋，回饋無上限。

想換新機的消費者，這波神腦優惠千萬不能錯過！即日起至2/28在神腦特約門市、中華電信神腦服務櫃台、神腦生活網路商城購買 Galaxy S25（空機版），選擇指定方案可直接獲得神腦幣回饋，回饋無上限，新機上市期間下單，還能獲得神腦獨家1年延長保固。

除了手機優惠，神腦特約中和興南門市店員也指出「不少顧客會趁機一次購入手錶、耳機等周邊配件，神腦提供加購三星其他品類商品的優惠，例如購買三星手錶最高可折3000元，降噪耳機最高折2000元，讓新機體驗全面升級」，無論是購買無線充電盤、藍牙耳機，還是其他配件，通通更便宜，剛好可以用Galaxy S25搭配超值配件提升使用體驗，記得趁著新機上市先卡位搶優惠！

不只如此，開春生日的朋友們有福了！2、3月壽星在神腦預購Galaxy S25旗艦系列新機，可享超值現折優惠，最高直降3000 元，神腦特約中和興南門市店員分享，「今年許多消費者選擇以舊機回收加碼折抵方式購買Galaxy S25，不限機型通通加碼折3000元，同時搭配各種優惠，讓換機成本更低。」不僅手機價格更划算，還能搭配三星官方登錄活動，讓優惠疊加更超值，唯一要注意的是，壽星優惠方案不再額外贈送神腦好禮，但對於想直接折扣的消費者來說，這波折扣最適合精打細算的你，趁生日送自己一台Galaxy S25，直接進階更智慧的AI體驗！

▲神腦Galaxy S25新機優惠，不只有預購活動，更有特別專屬會員加碼優惠。

這次神腦Galaxy S25新機優惠，不只有預購活動，更有特別專屬會員加碼優惠，專屬會員透過EDM/APP通知指定連結購買Galaxy S25（空機版），加碼送1,000~2,000元神腦幣，，加入神腦會員讓你買到最優惠的價格，再多領一筆神腦幣，同時神腦提供了多元支付方式皆享優惠，包括信用卡、LINE Pay、街口支付、悠遊付、Pi 拍錢包、Hami Pay、銀角零卡等，搭配銀角零卡單筆消費滿3萬回饋200元中租Coin，累積消費滿3萬登記抽MSC地中海榮耀號雙人郵輪套票，購買S25同樣加碼送500元神腦幣(限量200名)。

▲買Galaxy S25來神腦就對了！

還在猶豫去哪裡買Galaxy S25，來神腦就對了！獨家神腦幣回饋，折扣直接賺回來，且是三星官方授權通路，保固、原廠登錄方案通通有，還有全台門市、網購雙通路，無論是試機體驗、線上下單都超方便，3/31前更加碼送神腦幣、生日折扣、VIP會員獨享優惠，讓你入手新機更划算！

神腦生活 https://reurl.cc/jQKDQD

YT神腦最速報 https://youtu.be/woFM4RO-hkE