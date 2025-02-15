三星S25 Ultra演唱會實拍！美圖爆擊延續「演唱會神機」傳說

記者蘇晟彥／綜合報導

三星在2025年一開始，就發表旗艦機種Galaxy S25系列，其中 S25 Ultra 也延續「演唱會神機」的稱號，不少人就是為了記錄下美好瞬間，或是清楚捕捉到我推的身影入坑。而上週剛好碰上韓星2NE1來台，實際透過S25 Ultra拍攝，來看看是否真能捕捉最清楚的瞬間。

在規格部分，今年都進行小幅度升級，但今年三星著重在AI上，像是AI 多模搜尋、Now Brief（個人頭條）及生產力助手系列，都大大增加用戶在日常生活上的幫助。回到「演唱會神機」部分，這次Galaxy S25 Ultra 超廣角鏡頭畫素升級至 5,000 萬畫素，不僅能捕捉更多細節，亦提升夜間攝錄表現；在超廣角鏡頭上新增對焦小幫手，微距拍攝清晰度較前代提升 4 倍；Galaxy S25 旗艦系列配備升級版 ProVisual Engine，顯著提升相機表現。運用 AI 技術夜拍降噪效果再提升，憑藉全新 Spatio Temporal Filter，能更精準辨識移動與有效減少低光源環境拍攝的雜訊，捕捉清晰影片。

S25 Ultra 鏡頭規格

・200MP 85 度 f/1.7 廣角鏡頭

・50MP 120 度 f/1.9 超廣角鏡頭

・50MP f/3.4 5x 望遠鏡頭

▼相較於上一代，S25 Ultra的鏡頭提升不多。（圖／ETtoday）



在實拍部分，這次場地是在林口體育館，實際座位在2F-橙4B的位置，這次拍攝全程都以5x、10x進行拍攝，由於演唱會現場燈光較昏暗，再加上不時會有閃爍的狀況，實際可以看到下圖第一張，在光源比較不穩定的狀況下，仍然可以清楚捕捉到idol的身影，僅在背景部分會有些微的顆粒感；但在下圖二較為穩定的時候，就可以清楚捕捉到完整的輪廓。

動態攝影部分，則可以參考下方影片，錄影部分主、前鏡頭最高規格都是 8K 30p 與 4K 60p，但這次在拍攝時為節省容量，並沒有把畫質開到最滿，但對於一般民眾收藏在收機回味、分享就已足夠使用。