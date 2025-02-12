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三星AI助攻漲買氣　數據曝光2成死忠星粉「年年換新機」

記者蘇晟彥／台北報導

台灣三星 11 日開賣旗艦新機S25，由資深星粉頂著低溫搶到頭香，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙在頭香活動結束後也接受媒體聯訪，指出觀察S系列銷量，目前75%是舊機用戶升級、25則從其他品牌轉換，但目前手機使用年限較長約為30個月左右，前三、四代的活躍用戶仍有60-70萬，品牌方仍必須推出新玩意兒來吸引用戶，像此次就有很多粉絲是衝著三星AI而來。

▼陳啓蒙指出目前S系列75%仍是舊機用戶。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 陳啓蒙,S25,三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy S25 11日開放早鳥預購取機，會後陳啓蒙接受媒體聯訪，指出如同先前所述，希望三星手機市場能逐漸轉移到1,000美元以上的超旗艦價格帶。而此次S25 Ultra 16GB+1TB在開放預購一小時內就售罄，體現消費者對高階機種的興趣。

但目前觀察到S系列銷量，75%是舊機升級、25%是其他品牌轉換，但現在手機更換週期從過去的36個月縮短至30個月，因此在N-3、N-4（前三、前四代）的用戶仍有60-70萬，不過最大宗仍是前一代，也就是年年換新機的用戶占最大宗，約為2-3成，此外，用戶在換機時都著重「是否有新功能」，以此次為例，三星AI帶動粉絲選購S25。

此外，三星智慧館表現，從原先60家，至2024年底已展店至80家，今年將持續展店計畫，並重點經營百貨商圈據點。目標未來自有通路(三星智慧館+三星商城)能佔整體銷售25%以上；指名度從2023年的35%攀升至2024年的41%。期望持續透過好口碑累積，反映於未來手機市佔表現。

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