228連假蘇花公共運輸優惠！武陵農場賞櫻毎日6千人總量管制

▲蘇花路廊228連假行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局為疏解228連續假期蘇花路廊車流，鼓勵民眾搭乘公共運輸，推出多項公共運輸疏運優惠措施，於228和平紀念日連假期間凡搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享有租車優惠，回程可再享有車票優惠；凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。

▲多項公共運輸優惠措施。

另228連續假期適逢武陵農場櫻花季，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，並訂有中124線禁止車輛進入及台7甲線45k~55k（思源埡口~中124線路口）路邊禁止臨時停車等道路交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入，提醒欲前往賞櫻的民眾，可先行至公路局官方網站查詢各項措施及交通方式或適時調整出遊行程及行車路線，前往其他觀光景點遊憩。鄰近觀光景點參考如下：

1.太平山國家森林遊樂區。

2.明池國家森林遊樂區。

3.清水地熱。

4.鳩之澤溫泉。

5.棲蘭森林遊樂園。

公路局提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震之影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。