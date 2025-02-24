機票799元起！虎航夏季航班優惠10時開搶

▲台灣虎航第四波促銷機票今上午10點開賣，單程未稅最低799元起。（圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／台北報導

2025 年夏季航班第四波銷售10點開跑，票價最低只要799元！本次亮點包括全新航線高雄直飛岡山、新千歲，以及多條熱門航線優惠價，旅客把握機會搶便宜出遊。

開賣時間自2月24日上午10點至2月25日晚間11 點59分，旅遊期間涵蓋 2025 年3月30日至10月25日。

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此次促銷航線涵蓋日本、韓國與澳門等地，部分航線單程未稅票價如下：

台中 / 高雄－澳門 TWD 799 起

高雄－金浦 TWD 1,299 起

台北－茨城 TWD 1,699 起

高雄－岡山 TWD 1,699 起

台北－宮崎 TWD 1,799 起

高雄－新千歲 TWD 2,599 起

旅遊愛好者可趁此機會前往日本欣賞茨城粉蝶花、參加宮崎日向火男夏祭，或前往韓國、澳門體驗不同文化風情。詳細資訊與購票請可至官網查詢。

酷航

新航集團旗下的低成本航空酷航，將於4月14日開航菲律賓伊洛伊洛市、6月3日起開闢奧地利維也納兩大新航點。對此，也同步祭出優惠，從台北出發經新加坡轉機飛往維也納，經濟艙單程最低含稅價9,300元起；台北出發經新加坡轉機飛往伊洛伊洛市，經濟艙單程最低含稅價4,675元起。

▲中華航空「迎春專案」優惠賣至2月27日止。（圖／華航提供）

中華航空

中華航空「迎春專案」精選熱門航線優惠，其中台北飛香港未稅3,144元起、台北飛宿霧未稅4,350元起、台北飛曼谷未稅4,785元起，飛首爾5,949元起、飛新加坡5,481元起。

歐洲航線台灣出發飛維也納2萬4,570元起、飛布拉格2萬5,025元起；北美則包括台灣飛安大略2萬1,590元起、洛杉磯1萬8,274元起；另大洋洲航線，台灣出發飛墨爾本或雪梨1萬7,835元起、布里斯本1萬6,965元起、奧克蘭1萬8,270元起，以上皆為未稅票價。優惠即起銷售至2月27日止，旅遊期間為即日起至2025年11月30日不等。

國泰航空

國泰航空宣布即日起推出官網春季優惠，全球航點最優82折，且國泰會員於官網訂票輸入指定優惠編號「FLYCX1500*」，預訂指定航點來回機票，單筆訂位滿2萬元即享1,500元折扣，每日限量25筆，數量有限，額滿為止。

國泰航空每日提供16班航班往返香港，便捷銜接超過100個全球目的地（含代碼共享航），無論是日本、中國大陸、東南亞及南亞，或是歐洲、北美、紐澳至中東、非洲，都能輕鬆抵達。2025年更帶來四大往返香港直航服務的新航點－羅馬、慕尼黑、布魯塞爾、達拉斯。



聯合航空

聯合航空「台北-關島」直飛航線將於4月2日開航，並從即日起推出限時優惠，來回未稅價1萬元起，且均含2件23公斤托運行李額度，3.5小時就能直達關島，方便旅客探索自然美景、體驗極限冒險，或是在免稅天堂享受購物樂趣。